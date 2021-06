Najprodavaniji naslovi na Steamu (21.06. - 27.06.)

Već je pri samom pogledu na Steamovu ljestvicu uspješnosti jasno da na istoj među prvih deset mjesta nema niti jednog naslova novijeg datuma, ne računamo li It Takes Two iz ožujka, a u istom mjesecu je objavljen i Forza Horizon 4, arkadna jurnjava koja se nakon tri godine udostojila pojaviti na ovom servisu. Kako god bilo, prošli tjedan se najviše kupovao Sekiro: Shadow Die Twice u GOTY izdanju koji je prigodno snižen za čak 50 posto, a slijedi ga Sea of Thieves koji se na ovaj listi pojavljuje praktički prilikom svake promotivne akcije.

Nakon kratke stanke, ponovo nam se vratio Grand Theft Auto V: Premium Edition koji uz osnovnu igru nudi i dodatak Criminal Enterprise Starter Pack, odnosno gomilu bonusa koji će svježim igračima olakšati izgradnju kriminalnog carstva u GTA Online. Ovom prigodom ćemo napomenuti kako Steam Summer Sale traje još deset dana, odnosno do 8. srpnja, a kako ugošćuje gomilu odličnih igara po vrlo povoljnim cijenama, savjet je da proučite što se sve nudi i sigurno ćete pronaći nešto po svom ukusu.