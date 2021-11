Najprodavaniji naslovi na Steamu (8.11. - 14.11.)

Meksička turneja nabrijanih automobila pod imenom Forza Horizon 5 je ponovo pomela konkurenciju na Steamu, te je ovaj trkaći naslov osim na vodećoj poziciji po prodaji tijekom proteklog tjedna, na petom mjestu zastupljen i sa Deluxe izdanjem. Nimalo iznenađujući rezultat obzirom da je Phil Spencer, šef Xboxa, nedavno izjavio kako je Forzu Horizon 5 zaigralo gotovo pet milijuna igrača, odnosno tri puta više nego prošli nastavak.

Dakako, tome je osim nove generacije konzola Xbox Series X/S, pripomogla dostupnost putem Steama već od prvog dana. Dapače, Forza Horizon 5 je prema riječima Spencera, po broju igrača prvog dana njihov najuspješniji naslov, te je uspio nadmašiti čak i Halo koji je do sada bio njihova glavna uzdanica.

Ništa lošije ne kotira ni njihov drugi naslov, Age of Empires IV koji nas je vratio u zlatna vremena RTS-ova i koji nas je u proteklih par tjedana odlično zabavljao, no najzanimljivija stavka na ljestvici uspješnosti je ipak Elden Ring. Riječ je o novom projektu ekipe FromSoftwarea kojeg očekujemo tek krajem veljače, no ponukani njihovim ranijim uspješnicama kao što su Sekiro: Shadows Die Twice i Dark Souls, igrači su pohrlili s predbilježbama već sada.