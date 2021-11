Age of Empires IV – Kako su ratovali naši stari

Age of Empires IV Proizvođač / Izdavač Relic Entertainment / Microsoft Game Studios Platforme PC URL www.ageofempires.com/games/age-of-empires-iv/

Age of Empires II bio je i ostao najbolji izdanak Microsoftova serijala, koji prije 16 godina nije moglo zasjeniti ni posljednje poglavlje, no remaster AoE II HD, pak, prošao je mnogo bolje, premda su poboljšanja bila minorna. Stari fanovi jednostavno vole elemente koji su u njega ugrađeni, stoga ne čudi da je svježi Age of Empires IV temeljen upravo na njima.

Kako je prilikom razvoja u nekoliko navrata naglašeno, developeri su bili u bliskom kontaktu s igračima, i pomno bilježili što treba ostaviti kako jest, a što poboljšati ili prepraviti, te smo u konačnici dobili odličan RTS, koji odiše retro dizajnom i istom takvom igrivošću, te je unatoč nekim starim mehanikama, vraški zabavan, poučan i itekako vrijedan pozornosti.

Bez obzira na to jeste li stari fan franšize ili znatiželjna pridošlica, igranje kampanje odlična je startna pozicija za upoznavanje tog dokumentarca. Naime, ostali smo iznenađeni načinom kako su izvedene kampanje koje pokrivaju 500 godina ljudske prošlosti, i uključuju Normansko osvajanje Engleske, Stoljetni rat, nenadani uspon Mongolskog carstva i osnivanje Velikog vojvodstva Moskve, preteču kasnijeg Carstva.

Svaka kampanja sastoji se od nekoliko scenarija, za koje su developeri pomno proučavali povijesne zapise, te nas u svaku vodi odlična animacija sastavljena od filmskih zapisa snimanih na današnjim stvarnim lokacijama, uz dodatak kompjutorski generiranih sadržaja koji pokrivaju događaje iz prošlosti, što sve zajedno djeluje iznimno efektno, kao da gledamo kakav dokumentarni povijesni film na History Channelu.

Svaka od osam dostupnih nacija posjeduje unikatne jedinice koje će, uz pravilnu uporabu, definirati stil igranja, poput, primjerice, engleskih strijelaca, čiji su ubojitost i domet legendarni, ili mongolskih konjanika koji će brzinskim upadima u ranom stadiju igre izluđivati defenzivne igrače.

Kao i ranije, mehanika kamen-škare-papir i dalje je temelj oružanih sukoba, odnosno svaka jedinica bolja je protiv određene, ali isto tako i ranjiva u sukobu s nekom trećom, a nekih finijih i suvremenijih elemenata nema. Ne zato što su developeri nesposobni, ipak govorimo o Relic Entertainmentu, koji su stvorili Homeworld i Company of Heroes, već je razvoj od samog starta bio usmjeren prema očuvanju identiteta ranije spomenute "dvojke", uz blage prilagodbe.

Istina, primjetno je kako je ponašanje jedinica, pogotovo traženje putova, debelo ispod razine današnjih RTS-ova, no s obzirom na ranije izrečeno, ne uzimamo to za neko preveliko zlo.

Ovisno o scenariju, počinjemo s više ili manje izgrađenim naseljem, pogonsko gorivo seljaci su koji prikupljaju resurse, a njima dalje širimo našu proizvodnju, izgrađujemo obrambene strukture, napretkom dobivamo pristup boljim jedinicama, i u konačnici sastavljamo vojsku koju šaljemo na protivnike.

Moramo napomenuti kako je vidljiva želja autora da u kampanjama uz više ili manje truda, ovisno o postavkama težine, igrač uvijek na kraju dođe do pobjede, kako bi mu se prikazao novi povijesni segment i objašnjenje zašto je upravo odigrana misija bila važna.

Dakako, oni iskusniji vjerojatno će uskočiti u skirmish okršaje protiv računala, bilo s umjetnom inteligencijom kao saveznicima, ili s ljudskim igračima protiv nje, čak i prije no što dovrše sve četiri kampanje, a sljedeći korak je čisti multiplayer, gdje će do izražaja doći pamćenje i korištenje popriličnog broja prečica na tipkovnici.

Iako nam kao dugogodišnjim fanovima serijala vizualni izgled nije toliko važan, ne možemo ne primijetiti da je prilično pojednostavljen, gledamo li suvremenije naslove, i neće apsolutno nikoga oboriti s nogu, što bi ponovno moglo biti povezano s AoE II.

Posebno hvalimo automatsko uvrštavanje Age of Empiresa IV na Xbox Game Pass, koji novi pretplatnici mogu nabaviti za samo jedan dolar u prva tri mjeseca. Nakon njihova isteka, primjenjuje se regularna tarifa od desetak dolara, koja za PC uključuje i EA Play, tako da ne vidimo razlog zašto ga, čak i oni koji dvoje hoće li ga dugotrajno igrati, ne bi isprobali.

Ako ništa drugo, uštedjet ćete gotovo 60 eura ako vam dojadi unutar prvog tromjesečja i otkažete pretplatu, premda, Xbox Game Pass ima i više no dovoljno aduta da ga nastavite plaćati po punoj cijeni.