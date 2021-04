Najprodavaniji prošlotjedni naslovi na Steamu (19.04.-25.04.)

Netom po izlasku, NieR Replicant ver.1.22474487139… je na Steamu preuzeo vodeću poziciju najprodavanijih naslova od kooperativne avanture It Takes Two koja se i dalje odlično drži

Naslov neobičnog imena NieR Replicant ver.1.22474487139… je pušten u prodaju prije tri dana što je bilo sasvim dovoljno da ovaj prethodnik popularnog NieR: Automata ostvari odlične prodajne rezultate i zasjedne na prvo mjesto Steamove ljestvice.

Slijedi ga It Takes Two, simpatična coop avantura, kao i nekolicina naslova na promotivnim akcijama, izuzmemo li relativno svježe Valheim i Outriderse. Konkretno, riječ je o igrama Electronic Artsa i Koei Tecma koji se nude uz prigodan popust do danas navečer, a našlo se mjesta i za Death Stranding, te GTA V Premium Edition.