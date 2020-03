Najzanimljivije indie igre koje su izašle ovog tjedna

Već treći tjedan ćemo spomenuti da koronavirus stvara razne probleme za sajmove i događanja, sada više ne samo u igraćoj industriji, već i za druga poznata okupljanja. Iako je sajam E3 relativno daleko, moguće je da ove godine nećemo baš imati previše informacija za prenijeti. Ne samo radi opasnosti od epidemije, nego zato što veće kompanije odustaju i nemaju se namjeru pojaviti, zato što je čovjek koji je pomagao s organizacijom više od 20 godina rekao da ove godine to neće napraviti i zato što je prije nekoliko dana kompanija koja je trebala unijeti nešto novo odustala od sudjelovanja. Uz sve odgode i otkazivanja bit će zanimljivo vidjeti hoće li sve to imati za posljedicu pomicanje prodaje novih konzola koje pripremaju Sony i Microsoft i koje su trebale izaći za vrijeme zimskih praznika.

Ipak, da ne budemo samo negativni, osim što smo imali solidan tjedan s novim igraćim iskustvima, ovog će tjedna započeti igraća godina koja je do sada bila relativno mirna. Čeka nas predivno iskustvo u Ori and the Will of the Wisps, kompleksna borba s brojnim opcijama i mogućnošću razvijanja lika u Nioh 2, a za mrvu više od deset dana ćemo još jednom, na brojne brutalne načine, poraziti horde demona u Doom Eternal.

The Longing

Iza imena The Longing krije se zanimljiv projekt koji spaja avanturu i to da ne radite ništa. Ovisno o tome kako želite igrati, družit ćete se s usamljenim Shadeom koji mora čekati 400 dana da se probudi kralj. To biće je jedino koje je ostalo živo u podzemnom kraljevstvu i jedini zadatak je ostati tamo dok se to ne dogodi.

Tim Studio Seufz je ponudio razne opcije, a ako baš želite, možete jednom pokrenuti igru i pustiti da sat odbrojava punih 400 dana i zatim vidjeti što će se dogoditi. Ako ipak želite istražiti svijet koji se u igri krije, dočekat će vas razne špilje, stvari za skupiti, knjige za pročitati (nude se Moby Dick, djela koja je napisao Nietzsche i brojne druge), a možete se i oglušiti na zapovijedi kralja i izaći van granica u tamu. Za igranje igre se svakako oboružajte strpljenjem, zato što se Shade kreće veoma polako, ali zašto bi se žurio, ima puno vremena za ubiti.

The Longing ima nekoliko završetaka, raštrkane zagonetke po špilji i brojne skrivene tajne, a ako ih želite otkriti, igru možete nabaviti za PC putem Steama. Sve druge informacije o ovom projektu potražite na ovim stranicama.

Razvojni tim: Studio Seufz

Žanr: Avantura

Platforme: PC

Yes, Your Grace

Igra koju je pripremio tim Brave At Night spaja nekoliko žanrova, a u njoj ćete pažljivo voditi svoje kraljevstvo. Yes, Your Grace prati srednjovjekovno kraljevstvo Davern kojim vlada King Eryk. Radi se o fantazijskom okruženju za čije je beštije i magiju tim potražio inspiraciju u slavenskom folkloru. Pred vas će dolaziti razni likovi s raznim zahtjevima, neki će biti duhoviti, dok ćete za druge morati dobro razmisliti jer će imati posljedice na područja kojima vladate.

Za izvršavanje raznih odredbi morat ćete zaposliti odgovarajuće ljude, a važnu ulogu u igri ima i vaša obitelj koja, naravno, ima i svoje probleme. Uz manje poteškoće, bit će i ratnih stanja, a neće biti lako usrećiti sve uključene strane. Najveći izazov bit će raspolaganje ograničenom količinom resursa i hoće li oni završiti u rukama onih koji imaju skrivene motive ili kod onih koji će vam pomoći da kraljevstvo opstane. Yes, Your Grace je u prodaji za PC putem Steama, a igrači imaju veoma pozitivne dojmove o igri. Sve što je tim objavio nalazi se na službenim stranicama na kojima, među ostalim, stoji da će igra nekad ove godine stići i na konzole.

Razvojni tim: Brave At Night

Žanr: Strategija, simulacija

Platforme: PC

Curse of the Dead Gods

Novi tjedan, nova roguelike igra i to u Early Access izdanju. Uz to, novi tjedan, nova dobra roguelike igra, bez obzira na to što se nalazi u Early Accessu. Na Curse of the Dead Gods trenutno radi Passtech Games koji se odlučio za tematiku drevnih civilizacija iz Južne Amerike, pa ćete tako istraživati hramove pune blaga, ali i zamki i protivnika koji će vam jako brzo zagorčati dan. Posebna mehanika u ovoj igri je da vam je glavni lik pod utjecajem kletve koja se pojačava kako napredujete kroz hram, a uz to je pojačavaju neki napadi neprijatelja ili odluke koje donosite.

Early Access verzija već ima solidnu količinu sadržaja, od izgleda soba i kletvi, oružja i protivnika, do vještina i kombinacija za otključati. Igra je dosta teška i neprijatelji jako udaraju, pa je na vama da nađete kombinacije i oružja koja vam odgovaraju kako biste izbjegli pretjeranu količinu umiranja. Curse of the Dead Gods je trenutno dostupan samo za PC, trebao bi dobiti konačnu verziju do kraja godine, a o drugim platformama zasad nema govora. Za više detalja bacite oko na ove stranice ili se zaputite na Steam ako ste zainteresirani za kupovinu.

Razvojni tim: Passtech Games

Žanr: Akcijska igra, roguelike

Platforme: PC (Early Access)

Murder by Numbers

Razvojni tim Mediatonic je najvećem broju igrača poznat po pomalo neobičnoj igri Hatoful Boyfriend, u kojoj ste primljeni u prestižnu školu za nadarene golubove, iako su prije toga napravili dvije „normalnije“ igre Who's That Flying?! I Foul Play. Budući da su radi tog trećeg projekta došli do šire publike, njihova nova igra Murder by Numbers je također malo neobična.

U njoj ćete, u retro stilu 90-tih godina (što se odjeće i referenci tiče), rješavati Picross zagonetke kako biste otkrili tko stoji iza umorstava koja se događaju na setu hit detektivske serije. Radnja se odvija u Los Angelesu 1996. godine, a Honor Mizrahi, koja je bila glumica u seriji morat će postati detektivka nakon što naleti na ubijenog šefa koji joj je malo prije dao otkaz. Šarenu i napetu radnju prati glazba skladatelja Masakazu Sugimorija koji je poznat po radu na igrama kao što su Ghost Trick, Phoenix Wright: Ace Attorney i Viewtiful Joe. Ako želite malo mozgati i iznenada postati detektiv u malo drugačijem okruženju, Murder by Numbers možete zaigrati na računalima i Switchu. Sve detalje možete pročitati ovdje, gdje ćete pronaći poveznice za trgovine u kojima igru možete kupiti.

Razvojni tim: Mediatonic

Žanr: Logička igra, avantura

Platforme: PC, Switch

Puddle Knights

Već kad smo kod mozganja i logičkih igara, još jedna koja je ovog tjedna postala dostupna krije se iza naslova Puddle Knights. Premisa je također malo šašava, a izvedba duhovita. Lockpickle opisuje svoj uradak kao „logičku igru temeljenu na blatu u kojoj koristite dugačke plašteve kavalirskih vitezova koji pokrivaju lokve i pomažu višim članovima društva da hodaju po loše saniranim ulicama“.

Vaš je zadatak koordinirati kretanje vitezova i njihovih nadređenih kako biste ih usmjerili prema kraju staze. Tim ih je pripremio više od sto, svaka je sve kompleksnija, ali nema žurbe, možete uzeti koliko god vremena vam je potrebno za smišljanje solucije, dok je testiranje ideja jednostavno riješeno Undo i Reset funkcijama. „Vrijeme je za očuvati malo dostojanstva!“, poručuje razvojni tim, a ako se slažete s njima Puddle Knights možete nabaviti za PC putem Steama. Ako vam trebaju dodatne informacije, možete se zaputiti ovdje.

Razvojni tim: Lockpickle

Žanr: Logička igra

Platforme: PC

Holdfast: Nations At War

Prije malo više od tri godine je razvojni tim Anvil Game Studios putem Early Accessa igračima ponudio svoju prvu igru, Holdfast: Nations At War. Pripremili su kompetitivnu multiplayer igru s FPS i TPS modovima čija se radnja odvija u vrijeme Napoleonskih ratova. U svakoj bitci može sudjelovati više od 150 igrača, a do pobjede ćete doći kombinacijom timskog rada i vašom vještinom.

Velika većina igrača koja je do sada zaigrala igru na Valveovom servisu imala je samo pozitivne stvari za reći, a ako ste čuli za igru i čekali konačnu verziju, sada možete i vi uskočiti u akciju. Uz verziju 1.0 stiglo je Rusko carstvo, sezone, online ljestvice i medalje, posebna Loyalist verzija za one koji žele dodatno financijski podržati tim, kao i nekoliko bonusa za one koji su podržali razvoj u Early Accessu. Osim toga je tim napomenuo da ima planove za proširivanje igre na razne načine, a glavna stvar na koju će se sada usmjeriti je podrška za modove. Detalje o najnovijoj verziji igre možete pronaći u objavama na Steamu, dok se osnovne informacije o igri nalaze na službenim stranicama.

Razvojni tim: Anvil Game Studios

Žanr: FPS, TPS, multiplayer

Platforme: PC

Hypergalactic Psychic Table Tennis 3000

Ne znamo točno kako je Blue Wizard Digital za igru imena Hypergalactic Psychic Table Tennis 3000, koju trenutno prodaju za 1,04 eura, uspio uposliti Mark Meera, glumca najpoznatijeg kao muškog Commander Shepherda iz Mass Effecta, ali nekako jest. Ako ste ikad igrali pong, igru koja je originalno izašla 1972. godine, gameplay će vam biti poznat, samo što ga je ovaj tim začinio RPG elementima i drugim mehanikama.

Na stranicama na Steamu stoji da osim što ćete nadograđivati svojeg „lika“, učiti nove vještine i bacati razne magije, imate opciju završiti u vezi s nekim od reketa, dok ćete se sučeljavati s ogromnim brojem različitih protivnika, otkrivat ćete novu opremu i jahati na „moćnim zvijerima“. Nećemo se truditi i pokušati objasniti ovu igru, ali ako imate euro viška i želite nešto retro, prepuno referenci i odglumljeno uz nove mehanike, imate tu opciju. Na službenim stranicama možete čak isprobati demo, da saznate u što ćete se upustiti.

Razvojni tim: Blue Wizard Digital

Žanr: RPG

Platforme: PC

Boiling Steel

Za sve one koji imaju VR uređaje i u potrazi su za novim igrama, prije nego što se izgube u svijetu Half-Life: Alyx, mogu zaigrati znanstveno-fantastičnu pucačinu Boiling Steel. Vi ste jedan od mnogih u tom svijetu koji su htjeli bolji život, pa ste se zaputili na novi planet, koloniju koja nije ograničena birokracijom, religijom i ostalim „radikalnim stvarima“. Sve teške poslove na planetu obavljaju roboti, život je kompletno automatiziran. Naravno, to zvuči predobro da bi bilo istinito, pa umjesto da uživate u ovom raju, možete uživati u borbi za život.

Razvojni tim Mirowin je uz napucavanje, hodanje i istraživanje pripremio proceduralno generirane lokacije i opasnosti, tako da će vam svaki prelazak biti jedinstven. Njihova je procjena da će vam za prelazak kroz priču trebati minimalno 10 sati, čak i iskusnim igračima. Boiling Steel ima podršku za Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift i Windows Mixed Reality, a za igranje morate imati neki od ta četiri uređaja. Svi oni koji žele prije kupovine vidjeti o čemu se radi mogu besplatno preuzeti Boiling Steel: Prologue putem Steama. Ako vam se dopadne igra, kompletna verzija se do 12. ožujka prodaje za 15,99 eura. Službene stranice će vas poslati na one na Valveovom servisu ako želite više detalja, a stoji da će igra nekad stići i na PlayStation VR.

Razvojni tim: Mirowin

Žanr: Akcijska igra, FPS

Platforme: PC, samo VR

Nocturne: Prelude

Posljednja igra koju ćemo s vama ove nedjelje podijeliti je Nocturne: Prelude. Radi se o besplatnom uvodu u igru koja spaja RPG i borbu temeljenu na glazbi. Radnja se odvija u digitalnom zagrobnom životu – prošla su tisućljeća otkad je čovječanstvo prestalo postojati, ali vi ste nekako tek sada stigli na tu neobičnu destinaciju. Vaša svijest se sada nalazi u svijetu kojim upravlja umjetna inteligencija koja nije ništa dobrog napravila i kojim se širi korupcija.

U tipičnom stilu starih RPG-ova, upoznat ćete brojne likove, a natjerat će vas na razmišljanje. Pracy Studios je pripremio nekoliko težina, pa možete uskočiti u igru neovisno o tome igrate li glazbene igre i igre temeljene na ritmu inače ili ste početnik. Za prvo poglavlje ne morate izdvojiti novce, već ga možete samo preuzeti, a tim zasad nema ni okvirni datum kada će ostatak igre postati dostupan. Poručili su da će novosti objaviti uskoro, a svi koji žele biti u toku mogu se pridružiti Discord serveru, pratiti ih na Twitteru ili službenim stranicama.