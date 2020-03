Najzanimljivije indie igre koje su izašle ovog tjedna

Nakon dosta mirnog početka 2020. godine, barem što se igara tiče, za ovaj tjedan možemo reći da polagano kreće zabava. Dobili smo Call of Duty: Warzone, battle royale mod koji je do sada zaigralo 15 milijuna igrača, Nioh 2, koji je dobio izvrsne ocjene, dvije borilačke i jednu stratešku igru koje su stigle iz Zemlje izlazećeg sunca – My Hero: Ons'e Justice 2, Granblue Fantasy Versus i Langrisser I & II – a u novom tjednu čekaju nas dvije poslastice. Doom Eternal konačno stiže krajem tjedna, a istog dana će ljubitelji tog opuštajućeg serijala moći zaigrati Animal Crossing: New Horizons. Tjedan iza toga je također uzbudljiv – izlazi nova igra u serijalu Half-Life, a unatoč tome što se radi o VR ekskluzivi, vjerujemo da Valve zna što radi. Također, Ninja Theory se priprema za izlazak svoje multiplayer igre Bleeding Edge, ali o tim stvarima ćemo više kada postanu dostupne.

Dok još malo čekamo da se igraća godina zagrije, opet smo pročešljali kroz standardno veliku ponudu indie igara koje su uvijek dostupne na PC-u i drugim platformama. U ovom tjednu je bilo dosta Early Accessa, a svakako moramo istaknuti da je izašao Ori and the Will of The Wisps. Osim toga standardno ima igara iz svih žanrova – avanture, strategije, RPG-ovi, simulacije, logičke igre – pa bacite oko i pogledajte ima li neko novo iskustvo koje vas može zabaviti u ovim neobičnim vremenima.

Artificial Extinction

„Imate devet dana za pronaći sigurnu lokaciju na planetu. U letjelici vam ponestaje goriva i morate sletjeti„, kaže opis igre za Artificial Extinction. Nakon što napravite morate postavljati takozvani Sentry Defense sustav oko sebe kako biste preživjeli na planetu na kojem su vas umjesto potencijala za početak kolonizacije dočekali roboti koji vas žele ubiti.

100Hr Games kaže da je priča veoma važna za raspravljanje i razmišljanje o utrci prema izmišljanju AI-ja i LAWS-a (Lethal Autonomous Weapons), te uključuje njihovu viziju o tome kako bi naša budućnost mogla izgledati ako vojne sile budu na bojišta slali dronove i robote. Što se gamplayja tiče, spojili su perspektivu iz prvog lica s RTS-ovima i najsličnija igra tome koja nam pada na pamet je Sanctum. Igru možete nabaviti samo putem Steama za PC, a ako želite saznati koja su oružja i oprema u igri i kako se točno Artificial Extinction igra, tim je pripremio detaljne stranice.

Razvojni tim: 100Hr Games

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PC

Stela

Iza imena SkyBox Labs krije se tim koji se do sada bavio izradom novih verzija kultnih strategija (Age of Mythology, Rise of Nation i dodaci za Age of Empires II iz 2013. godine), a njihov prvi samostalni projekt bila je strateška igra ne poteze imena TASTEE: Lethal Tactics. Od svega toga su se odmaknuli kroz najnoviju igru koju su nazvali Stela. Radi se o „filmskom, atmosferičnom platformeru koji prati mladu ženu koja prati posljednje dane misterioznog, drevnog svijeta.“

U prijevodu, svijet u kojem se našla propada, a Stela mora rješavati razne zagonetke raštrkane po njemu. Osim mozgalica, tu su platformerski izazovi i bježanje od svakakvih stvorenja koja nemaju najbolje namjere. Prema traileru izgleda da je tim posudio neke ideje od Playdeada i njihovih uradaka Limbo i Inside, što nije nimalo loša stvar. Osim za PC, dostupne su verzije za Xbox One, Switch i Apple Arcade, pa ako vas ne zanima računalna verzija koju možete naći na Steamu poveznice za ostale platforme nalaze se na službenim stranicama.

Razvojni tim: SkyBox Labs

Žanr: Avantura

Platforme: PC, Switch, Xbox One, Apple Arcade

Ori and the Will of the Wisps

Ljubitelji predivnog akcijskog platformera Ori and the Blind Forest čekaju nastavak tri godine, otkad su ga Moon Studios i Microsoft najavili. Original, koji je izašao 2015. godine, bio je jedna od najboljih igara koje ste mogli zaigrati te godine, a zbog priče, atmosfere i odličnih mehanika fanovi su se nadali da će tim napraviti još nešto u tom svijetu. To nešto došlo je u obliku direktnog nastavka Ori and the Will of the Wisps koji nastavlja tamo gdje je prva igra stala.

Ori je i dalje glavni junak, njegova nova obitelj je i dalje prisutna, ali ovog puta izlazi iz sigurnosti svog doma, istražuje nove krajeve koji kriju svakakve nove izazove, tajne, vještine i likove. Ono što je bilo izvrsno u originalu i dalje je prisutno – igru koja ljepše izgleda i zvuči nije baš lako naći, a kretanje glavnog junaka izuzetno je fluidno i vrhunski animirano. Što se promjena tiče, borbeni sustav je dobio redizajn i više opcija, a uz to su po svijetu raštrkani razni dodatni izazovi i misije koje možete rješavati. Ori and the Will of the Wisps dostupan je za PC i Xbox One, na Steamu, u Mircosoftovoj trgovini ili plaćanjem Xbox Game Pass pretplate. Igru su nahvalili kritičari i igrači, pa ako ste zainteresirani, bacite oko na ove stranice za dodatne informacije.

Razvojni tim: Moon Studios

Žanr: Akcijski Platformer

Platforme: PC, Xbox One

The Escaper

Iako su Escape the Room iskustva uglavnom zamišljena da odete fizički na neku lokaciju i s prijateljima pokušate riješiti zagonetke i pobjeći iz prostorije, neki timovi napravili su virtualne verzije. Najnovija takva igra stiže nam od tima Nocturnal works koji za malo novaca pruža takvo iskustvo onima koji žele mozgati.

Dok vam otkucava 60 minuta morate rješavati zagonetke raštrkane u čeitri sobe različite tematike, a tragovi su svuda pomno skriveni. Ako vam je to previše stresno, imate opciju za ugasiti brojač vremena i ležernije rješavati logičke zadatke koji se u igri nalaze. Osim za PC, tim je pripremio verzije za iOS i Android, a već kad ekipa nije pripremila službene stranice poslat ćemo vas na one na Steamu.

Razvojni tim:

Žanr: Logička igra

Platforme: PC

Roundguard

Kako bi izgledao Peggle da ga se spoji s dungeon crawlerom i roguelikeovima, zapitao se Wonderbelly Games i napravio Roundguard. U tamnice malo drugačijeg izgleda zaputit ćete kao Warrior, Rogue ili Wizard (što nas odmah asocira na originalni Diablo), a svaki put kad vam fliperske vještine posustaju i krenete ispočetka imate šansu za si olakšati zadaću donošenjem posebnih itema.

U dvorcu kojeg istražujete susrest ćete se sa raznolikim likovima koji će vam davati zadatke, a na svojim avanturama otkrit ćete više od 100 stvarčica koje će vam otključati nove taktičke mogućnosti i vještine. Ova šarena i vrckava igra dostupna je za PC, Xbox One, Switch i Apple Arcade, a uskoro bi trebala stići i PS4 verzija. Sve što je tim bio spreman objaviti nalazi se na ovim stranicama, gdje ćete pronaći i poveznice za trgovine ovisno o tome koja vas verzija zanima.

Razvojni tim: Wonderbelly Games

Žanr:

Platforme: PC, Switch, Xbox One, Apple Arcade

Hidden Through Time

Dvojac Adriaan de Jongh i Sylvan Tegroeg je prije tri godine pripremio igru u kojoj na velikim, prenakrcanim, rukom crtanim i animiranim slikama tražimo čovječuljke i objekte u stilu knjiga koja su kod nas poznata kao „Gdje je Jura“. Razvojni tim Crazy Monkey Studios je malo odlučio kopirati njihovu domaću zadaću i čak posuditi dio riječi iz naslova igre Hidden Folks.

Svoj projekt nazvali su Hidden Through Time, koji se razlikuje u par stvari. Za početak, igra je u boji, a ne crno-bijela, leveli na kojima ćete tražiti ono što su tvorci na njima sakrili tematski su napravljeni po povijesnim razdobljima, a kada riješite sve one koji su napravljeni, možete sami stvarati svoje kroz editor. Šareno, opuštajuće, zabavno i naporno za oči ako se bavite time previše odjednom, pa ako vam to zvuči privlačno, igru možete pronaći na svim aktualnim platformama i mobilnim uređajima. Sve što je tim objavio o svom najnovijem uratku nalazi se ovdje.

Razvojni tim: Crazy Monkey Studios

Žanr: Logička igra

Platforme: PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android

Victory Road

Već kad se sva sportska natjecanja i lige otkazuju radi pandemije koronavirusom, možete barem u virtualnom svijetu napraviti nešto. Stange Journey pripremio je simulaciju boksa s retro štihom u kojem ćete biti trener, umjesto boksača. To znači da je njegova karijera, a možda i život u vašim rukama. Uz menadžerske elemente, ima i onih iz borilačkih igara, tako da neće samo pasivno promatrati mečeve.

Od vas se očekuje da smišljate treninge, mijenjate borilačke stilove, kao i opremu i posebne vještine koje vaš boksač koristi. Kada dođe vrijeme za samu borbu, pratit ćete ih uživo i dovikivati savjete koji će utjecati na ishod meča. Budući da na projektu radi jedan čovjek, htio se savjetovati s igračima oko balansa i dorađivanja igre, ali je rekao da osnove gameplayja neće mijenjati. Za to će mu trebati par mjeseci i kaže da je ovo trenutno beta verzija kojoj nedostaje završetak. Dostupne su četiri lige i više od 150 protivnika, pa ako vas zanima ovakav tip igre, bacite oko na službene stranice ili Steam ako je želite kupiti.

Razvojni tim: Strange Journey

Žanr: Sportska igra

Platforme: PC (Early Access)

Avorion

Ljubitelji svemira i simulacija su već u Early Accessu uskočili u Avorion. Ova igra izašla je prije nešto više od tri godine u tom programu na Steamu, a ovog tjedna je Boxelware s veseljem objavio da je konačna verzija spremna. Kao i većina drugih projekata ovog tipa ovo ne znači da je tim gotov s izdavanjem novih sadržaja i nadograđivanjem svoje igre.

Ako prvi put čujete za igru, radi se o kooperativnom sandboxu u svemiru koji je proceduralno generiran i u kojem igrači slobodno grade svoje letjelice i sve ostale prostore. Osim toga, bave se trgovanjem, istraživanjem, rudarenjem, svemirskim bitkama i spašavanjem galaksije od nepoznate prijetnje. Sada kad su zadovoljni stanjem igre, tim će u narednih par tjedana paziti na stanje i ispravljati ono što treba, a nakon toga se baciti na izradu prve besplatne nadogradnje. U planovima su i druge nadogradnje, kao i DLC-ovi, jer će na novostima raditi barem dvije godine. Više o Avorionu možete pronaći ovdje, a kupovinu možete odraditi na Steamu ili Humbleu.

Razvojni tim: Boxelware

Žanr: Simulacija

Platforme: PC

Comanche

Kao ni Ori, Comanche tehnički nije indie igra, budući da je izdaje veliki izdavač. No, kao i Ori, radi cijene i veličine tima koji na njoj radi, odlučili smo obje igre spomenuti u ovom odabiru tjednih igara. Prva nova igra u serijalu napucavanja borbenih helikoptera trebala je imati samo multiplayer komponentu, ali nakon što se je igraća zajednica izrazila svoje negodovanje oko te odluke, tim i THQ Nordic rekli su da će ipak pripremiti kampanju.

Nakon što su odradili beta testiranje pripremili su Early Access verziju igre koja je ipak više usmjerena na PvP, ali koja ima misija koju možete sami odraditi. Dostupna su dva multiplayer moda, nekoliko mapa i vrsta letjelica, a radi balansiranja i zadovoljstva veterana, kao i onih koji prvi put uskaču u ovaj IP, tim je htio surađivati s igračima na razvoju. NUKKLEAR pretpostavlja da će im za dovršavanje igre biti dovoljno šest mjeseci, a prvi dojmovi su solidni. Ako želite sudjelovati, Comanche možete nabaviti putem Steama, a ako vam prije kupovine treba više informacija, pronaći ćete ih na službenim stranicama.

Razvojni tim: NUKKLEAR

Žanr: Simulacija, akcijska igra

Platforme: PC (Early Access)

Record of Lodoss War-Deedlit in Wonder Labyrinth-

Iskreno, nemamo pojma što se događa s ovim nazivom igre, ni što točno znači, ali znamo da se radi o metroidvaniji koja izgleda prilično dobro. Timovi Why so serious? i Team Ladybug su inspiraciju za igru potražili u knjigama koje je Ryo Mizuno pisao u stilu RPG-ova – grupa likova ide rješavati zadani quest.

Ipak, u slučaju ove igre pratite gospođicu s kratkom zelenom haljinicom i plavim plaštom koja se iznenada budi u nepoznatom okruženju. Nema ekipe koja bi joj pomogla i prepuštena je sama sebi, pa će odgovore tražiti mačem i lukom i strijelom. Igra izgleda kao stari naslovi iz serijala Castlevania (najviše kao Symphony of the Night), a već sada u Early Accessu je pokupila izvrsne ocjene od igrača. Trenutno je dostupna samo PC verzija, a prema procjeni timova za izdavanje verzije 1.0 trebat će im četiri mjeseca. Nemamo službene stranice na koje vas možemo uputiti, pa ako ste zainteresirani za igru posjetite one na Steamu.

Razvojni tim: Why so serious?, Team Ladybug

Žanr: Akcijski platformer

Platforme: PC (Early Access)

Dreadlands

Strateške igre na poteze živnule su u posljednjih nekoliko godina, a katalizator je bio veliki uspjeh oživljavanja serijala XCOM. Mnoge igre u tom žanru su nakon toga preuzimale neke mehanike iz tog Firaxisovog hita, a među njima je i Dreadlands. Blackfox Studios na ovoj igri radi već nekoliko godina, do sada su imali par beta testova, da bi je ovog tjedna uz pomoć Fatsharka (serijal Vermintide) izdali putem Early Accessa.

Trenutni plan im je uz pomoć zajednice razvijati ovu post-apokaliptičnu strategiju u kojoj upravljate bandom odmetnika i plaćenika u raznim frakcijama i scenarijima, a do konačne verzije ih dijeli još približno šest mjeseci. Verzija Dreadlandsa koju sada možete zaigrati ima dvije frakcije od kojih svaka ima svoju kampanju i šest jedinica, prvi dio kampanje koji će imati tri poglavlja, devet različitih zona, PvP, razne sporedne misije i brojna oružja. Od posebnosti za vrijeme borbe tim je pripremio Free Action Point sustav koji nudi više slobode kod taktiziranja i kretanja, sustav morala koji utječe na protivnike, posebne izazove za skupljanje više XP-a i "taktčke karte" koje imaju dodatan utjecaj na bojištu. Dreadlands možete zaigrati putem Steama, a sve ostalo nalazi se ovdje.

Razvojni tim: Blackfox Studios

Žanr: Strategija

Platforme: PC (Early Access)

重明鸟 Bright Bird

Posljednja igra koju smo ovog tjedna izabrali stiže iz Kine. U posljednjih godinu dana se na Steamu počelo pojavljivati sve više igara iz te zemlje, a 重明鸟 Bright Bird spaja avanturu i zagonetke u veoma lijepom svijetu koji prikazuje tradicionalnu orijentalnu kulturu. Budući da igra nije imala neki marketing na našem tržištu, van Steama nema službenog trailera, a ako znate kineski, možemo vas poslati na ove stranice.

Prema onome što je objavljeno na Valveovom servisu možemo birati hoćemo li igrati kao Yao ili Xuan i krenuti na putovanje u kojem moramo pronaći pticu koja će riješiti krizu koju uzrokuje smog. Uz glavnog junaka, odnosno junakinju, upoznat ćemo se s brojnim drugim likovima od kojih će vam se neki pridružiti u tom plemenitom cilju. Koliko znamo, 重明鸟 Bright Bird je dostupan samo na PC-u putem Valveovog servisa, pa se zaputite tamo ako ste raspoloženi za takvu tematiku i vrstu igre.