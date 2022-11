Nakon Activisiona, na Steam bi se mogao vratiti i Ubisoft

Dok je prije par godina bilo izuzetno pomodno imati vlastiti servis za pokretanje igara, danas pušu neki novi/stari vjetrovi. Naime, svojevremeno je svaki izdavač, uključujući Rockstar, Bethesdu i Ubisoft, napravio svoju verziju launchera, dok je Activision odlučio iskoristiti na Battle.net, što je igrače prisiljavalo na registraciju i instalaciju spomenutih.

Osim njih, prilikom pokretanja računala podižu se i neki drugi "nužni" programi poput Discorda, a ranije i Twitcha koji je srećom odustao od te prakse i prešao na prikaz unutar internetskih preglednika, pa je u tim prvim minutama, umjesto organiziranog gamerskog sučelja, početni ekran korisnika više nalikovao na računalo zaraženo virusom.

Posljedica je bila i napuštanje "majke svih launchera", Steama kako bi se igrače prisililo na korištenje drugih servisa, što je dovelo to osipanja zajednica okupljenih oko određenih igara, no primjer Activisiona zorno je pokazao da je takva praksa u prvom redu neisplativa. Naime, nakon što je Call of Duty: Modern Warfare II označio povratak Activisiona na Steam, prodajni rezultati govorili su o dvostruko većoj zaradi verzije za PC naspram prethodnika koji je zaživio samo na Battle.netu.

Uopće ne sumnjamo da je upravo zarada glavni razlog nedavnih šuškanja o povratku Ubisofta na Steam, na kojem je ovaj izdavač posljednji put objavio novu igru, konkretno Trials Rising, prije tri godine, da bi sve naredne poput Assassin's Creeda Valhalla i ovogodišnjeg Roller Championsa bile dostupne isključivo putem njihovog Ubisoft Connecta ili pak na Epic Games Storeu.

Početkom mjeseca se na YoobieRE, ekvivalentu SeamDb-a koji obrnutim inženjeringom "čupa" podatke iz Ubisoft Connecta, pojavila vijest o dva nova proizvoda, "Internal Dev/QC - Assassin's Creed Valhalla [STEAM]" i referenca na "Roller Champions Steam" što je potaknulo glasine o mogućem povratku ovog izdavača na Valveov servis. Iako se Ubisoft nije očitovao o čemu je konkretno riječ, jučerašnje kratkotrajno pojavljivanje Roller Championsa na SteamDb-u, koji radi isto što i YoobieRE samo za Steam, daje naslutiti da bi u vrlo brzo igrači osim na Ubisoft Connectu i Epic Games Storeu njihove igre mogli kupovati i igrati putem – Steama.

Čitava priča je, gledano sa strane, potpuno logična, obzirom da Roller Champions kao free-to-play igra itekako treba svježe igrače, dok je Assassin's Creed Valhalla sa svojim nadogradnjama i gomilom sadržaja još uvijek zanimljiv i sigurno bi među tvrdokornim korisnicima Steama našao dodatnu publiku, što za Ubisoft znači i veću zaradu bez previše muke, obzirom da imaju gotov proizvod kojeg samo treba uglaviti kod stičeka Newella.