Call of Duty Modern Warfare II utržio milijardu dolara u samo deset dana

U samo deset dana od izlaska novo poglavlje serijala Call of Duty je prodajom doseglo milijardu dolara, čime je nadmašilo rekord Black Opsa II iz 2012. kojem je za tu brojku trebalo pet dana više

Pogled na Steamovu ljestvicu najprodavanijih prošlotjednih naslova, kao i onih od tjedna ranije, jasno dokazuju da istima dominira Call of Duty Modern Warfare II s čak tri izdanja. Dapače, prema novoj samohvali Activisiona, spomenuti je postao najbrže prodavano izdanje svih vremena, što je rekord kojeg je do sada držao Call of Duty: Black Ops II kojem je za milijardu dolara trebalo dva tjedna, a Modern Warfareu II - samo deset dana.

Da će brojke rasti u nebesa smo znali već nakon tri dana, odnosno nakon vikenda koji je uslijedio po izlasku 28. listopada, kada je objavljeno da je igra po prodaji nadmašila apsolutno sve zabavne medije, pa je primjerice Avengers: Endgame, koji je na vrhu filmske ljestvice po zaradi u premijernom vikendu, u tri dana uprihodio 357 milijuna dolara, a naša uzdanica Modern Warfare II u istom razdoblju čak 800 milijuna dolara.

Primjera radi, Avatar je od izlaska 2009. zaradio 3 milijarde dolara, a kako smo rekli, trećina tog iznosa je u slučaju MW II ostvarena već nakon deset dana, što dovoljno govorio o brzini kojom se novi Call of Duty prodavao u ovim prvim danima nakon izlaska. Dakako, računa se prodaja na svim platformama, no moramo spomenuti da je Activision isto tako objavio da se verzija za PC prodaje dvostruko bolje od prethodnika, a iako to izričito ne navode, očito je kako za taj rezultat mogu zahvaliti povratku na Steam.

Naime, počevši od Black Opsa 4 iz 2018., posljednja četiri poglavlja su u verziji za PC bila igriva isključivo putem Battle.net-a, a da je povratak na Steam bila dobra odluka dokazuje i podatak da je Modern Warfare II konstantno među pet najigranijih naslova na tom servisu s dnevnim maksimumom od približno 200.000 igrača u isto vrijeme. Ako je vjerovati trenutnim planovima, iduće godine neće biti novog CoD-a, već ekspanzija za Modern Warfare II na kojoj će raditi ekipa Sledgehammera, što se sudeći po reakcijama igračima nimalo ne sviđa, dok će punokrvno izdanje uslijediti tek 2024. u režiji Treyarcha.