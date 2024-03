Nakon dvije godine early accessa, V Rising dobiva finalno izdanje u svibnju

Vampirski survival RPG V Rising kojeg potpisuje ekipa Stunlock Studiosa će 8. svibnja dobiti finalnu nadogradnju i brojčanu oznaku 1.0 koja će označiti završetak programa ranog pristupa.

Potonji je zaživio 17. svibnja 2022. godine na Steamu i uz veliki uspjeh u vrlo kratkom vremenskom roku rezultirao s milijun prodanih primjeraka što je samo po sebi impresivno, a godinu dana kasnije se ta brojka utrostručila. Osim vrlo zabavne igrivosti koja kombinira elemente survivala, akcije i RPG-a uz vampirsku tematiku, popularnost V Risinga je rasla zbog stalnih nadogradnji kojima su developeri nadograđivali sadržaje.

Posljednja razvojna nadogradnja će pak donijeti finalno poglavlje u ovoj vampirskoj sagi i otključati završno područje The Ruins of Mortium s novim protivnicima, kao i novim vampirskim šefom kojeg valja poraziti. Prema riječima autora, nova zona je iznimno opasna i zahtjevna, a uz novu opremu i magična poboljšanja, nadogradnjom će biti uvršteni i novi funkcionalni i dekorativni elementi za naše dvorce što će svakako razveseliti one koji uživaju u tom dijelu V Risinga i troše gomilu vremena na ukrašavanje svojih zdanja.

U svakom slučaju, nakon što V Rising zaživi u verziji 1.0, ponovo ćemo mu se posvetiti i prenijeti vam naše dojmove.