V Rising - Kvalitetno sazrijevanje

Priznajemo, nismo neki pretjerani ljubitelji vampira, barem ne onih suvremenih adaptacija koje ih prikazuju kao plačljive babice koje čeznu za ljubavi, i nisu oni jadni krivi što tu i tamo moraju gricnuti koji vrat, pa V Risingu u početku nismo pridavali neku preveliku pozornost. Iako je on s programom ranog pristupa počeo u svibnju prije dvije godine, nikako se nismo mogli natjerati na to da ga počnemo igrati, no nakon pozitivnih komentara i uvjeravanje prijatelja koji su se njime pozabavili, tvrdeći kako ovi vampiri nemaju veze s Bellom i Edwardom, nakon nekoliko mjeseci pružili smo mu priliku.