Nindža kornjače stižu u Call of Duty: Black Ops 6 po paprenoj cijeni

Prije godinu dana grohotom smo se smijali kada je u svijet World of Tanksa uletjela ekipa Teenage Mutant Ninja Turtlesa, koju smo mogli osvojiti (ili kupiti) kao posadu, kao i poseban, očajno ružan kozmetički skin za tenk. Ovaj crossover bio je čudan, ali na neki način prihvatljiv, jer smo se u World of Tanksu nagledali svega i svačega. No, da nam je tada netko rekao da će mapama Call of Dutyja jednoga dana jurcati Leonardo, Donatello, Raphael i Michelangelo, rekli bismo mu da smanji unos opijata.

Ipak, upravo je navedena ekipa temelj novog crossovera i uskoro ćemo ih gledati u Call of Dutyju: Black Ops 6 u sklopu druge sezone. Neobično, no opet, nekome tko je odrastao uz ove junake moglo bi biti simpatično – sve do trenutka kad shvati da je Activision Blizzard svakog od njih spremio u zaseban paket. Gledamo li raniji cjenik, svaki takav paket košta 2.400 COD bodova, što je, prevedeno na razumljivi jezik, 20 eura.

Računica je jednostavna – kako biste u kolekciju uvrstili sva četiri lika, morat ćete izdvojiti 80 eura, a ako želite i poseban Splinterov skin, to zadovoljstvo koštat će vas dodatnih 1.100 COD bodova, odnosno 10 eura. Ovi paketi isključivo su opcionalni, no nije zgorega spomenuti i činjenicu da su razdvojeni od standardnog battle passa i premium battle passa, koji se prodaju za deset, odnosno trideset eura. Dakako, igrači su zasuli društvene mreže negativnim komentarima – što na račun cijene, što na račun toga što bi se ovi animirani likovi ipak bolje uklopili u neku „neozbiljniju“ igru, poput primjerice Fortnitea.