Nova sezona World of Tanksa je u znaku Teenage Mutant Ninja Turtlesa

Iduće srijede kreće nova tromjesečna sezona u popularnom free-to-play napucavanju World of Tanks koja je posvećena kultnim Nindžama kornjačama

Ekipa Wargaminga nas je jučer iznenadila i dobro nasmijala objavom vezanom uz novu sezonu u poznatoj besplatnoj mrežnoj pucačini World of Tanks koja kreće 6. ožujka i traje do 5. lipnja. Kako je i vrapcima na grani poznato, World of Tanks je daleko od realnosti, tako da i tematika na kojoj se temelje sezone ponekad zna iskočiti iz klasičnih okvira, pa je ovaj put posvećena Leonardu, Donatellu, Michelangelu i Raphaelu, akcijskim junacima iz dječje animirane franšize Teenage Mutant Ninja Turtles, kao i njihovim zakletim neprijateljima: Shredderu, Bebopu, Rocksteadyu i Krangu.

Podijeljena u tri stadija kao i sve glavne sezone, i ova 13. po redu donosi razne nagrade kao i posebne kamuflaže poput progresivnih stilova Shred Tread za tenk BZ-75, Technodrome za Manticore, te Party Wagon za TVP T 50/51.

Uz to će u prodaju biti pušten poseban paket koji sadrži April O’Neil kao člana posade, te ujedno putem posebnih misija za one koji ga nabave, donosi dodane nagrade uključujući nadogradivu kamuflažu Turtle Power!.

Toliko suludo i nerealno, a opet, u svijetu World of Tanksa takve stvari itekako prolaze.