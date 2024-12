Call of Duty: Black Ops 6 - Zaokruženo trojstvo

Pucačine iz prvog lica već nam duže vrijeme nisu primarni izvor zabave koja bi nam oduzela dodatno slobodno vrijeme nakon što odradimo obavezni dio vezan uz opisivanje. To posebno vrijedi za serijale s masom nastavaka, koji svakim izdanjem uvode neke sitne inovacije, no svako je u suštini kopija prethodnih, i uglavnom nemaju onaj okidač zbog kojeg bismo mogli reći da je to igra koju jedva čekamo ponovno pokrenuti. Dakako, postoje iznimke, a jedna od njih je, sudeći prema dosadašnjem iskustvu, Call of Duty: Black Ops 6, novo poglavlje serijala koji nas je ove godine prilično iznenadio.