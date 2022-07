Nintendo objavio datum zatvaranja eShopa za Wii U i 3DS

Nintendo je potvrdio da eShop za Wii U i 3DS igraće konzole, neće podržavati kupnju i preuzimanje sadržaja od 27. ožujka 2023. godine.

"Od 27. ožujka 2023., više neće biti moguće kupovati na Nintendo eShopu za Wii U i Nintendo 3DS. Također, više neće biti moguće ni preuzimanje besplatnog sadržaja, uključujući demo igre", priopćili su iz Nintenda.

Uz to, japanska je tvrtka istaknula i da korisnici od 29. kolovoza ove godine više neće moći dodavati sredstva putem Nintendo eShop kartice. No, oni koji ih do tog datuma dodaju, moći će ih do 27. ožujka 2023. iskoristiti kako god to žele.

Dobra vijest je, doduše, da će korisnici čak i nakon zatvaranja eShopa za Wii U i 3DS, moći ponovno preuzimati kupljene igre i DLC-ove, primati ažuriranja za njih te ih igrati online. Te se mogućnosti, kako tvrdi Nintendo, neće promijeniti ni u doglednoj budućnosti.

Na koncu, Nintendo je dodao i da će prodaja Fire Emblem Fates igre završiti nešto prije službenog zatvaranja eShopa, odnosno 28. veljače 2023. godine. Kažu, međutim, da će kupnja DLC-a za taj naslov biti dostupna skroz do zatvaranja digitalne trgovine.