Nintendo objavio prvi trailer za... nešto

Od one za Luigi's Mansion u kojoj se goth girl pretvara u GameCube, preko one u kojoj milijuni fanova zazivaju Super Marija, pa sve do one u kojoj klinac oca transvestita ucjenjuje da mu kupi igre za N64, Nintendo je odvajkada bio sklon kreativnim reklamama. Međutim, ova najnovija ipak bi mogla biti jedna od začudnijih.

Naime, zvijezda netom objavljenog "teaser trailera" stanoviti je Emio (japanski za „nasmiješeni čovjek”) – čovjek u baloneru čije lice prekriva škarnicl ukrašen velikim smajlijem. Tko je Emio, što je Emio, zašto Emio, ne zna se. Kao ni bilo što drugo jer dotični trailer popraćen je tek tzv. M-ratingom, odnosno hashtagom #WhoIsEmio.

Ipak, po svemu sudeći, najvjerojatnije je posrijedi najava nekog novog, potpuno nepoznatog horor naslova koji bi u bližoj ili daljoj budućnosti trebao izaći za Nintendo Switch.

Spomenuti blago uznemirujući 15-sekundni trailer možete pogledati ovdje.