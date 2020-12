Nintendo odradio posljednji Indie World za ovu godinu, hit Among Us stigao na Switch

Osim što su dobili Animal Crossing: New Horizons, vlasnici Nintendo Switcha se u 2020. godini nisu usrećili s drugim igrama iz popularnih franšiza. Situaciju su donekle spašavale indie igre, pa su se mogle odigrati stvari kao što su odlični Supergiantov roguelite Hades, predivni platformer Moon Studiosa Ori and the Will of the Wisps, arkadna borilačka igra Streets of Rage 4, neobična avantura Kentucky Route Zero je napokon dobila posljednju epizodu, a Spiritfarer i A Short Hike bili su tu za opuštajuće i mirne trenutke.

Iako većinu igrača neće razveseliti što Nintendo neće završiti ovu godinu s barem jednom velikom najavom, danas je odrađena posljednja Indie World prezentacija u kojoj su podijelili što će od nezavisnih timova postati dostupno na njihovoj izuzetno popularnoj konzoli. Najveća najava je da je jedan od najvećih multiplayer hitova ove godine, Among Us, od danas moguće zaigrati i na Switchu. Svi koji žele usavršiti vještine laganja, mogu to od sada raditi na još jednoj platformi.

One koje taj oblik zabave ne zanima, mogu od danas isprobati i druge tri igre. Najprije možete pokušati voditi kafić za mačke u opuštajućoj igri Calico. Zatim se nudi Grindstone, spoj logike i borbe koji je prošle godine izašao ekskluzivno za Apple Arcade, a na kraju, ako želite biti emotivni, možete vidjeti što se dogodilo u igri When the Past Was Around.

Tri druge poznatije igre koje ćemo spomenuti jesu težak platformer i nastavak na jedan od prvih indie hitova, Super Meat Boy Forever, koji je u izradi jednako dugo kao i posljednja riječ u nazivu i koji bi trebao izaći sljedećeg ljeta. Oni željni još malo teških platformera će također na ljeto moguće zaigrati originalni Spelunky, kao i nedavno izašli Spelunky 2. Za kraj smo ostavili još jednu tešku i emotivnu priču u avanturi Finding Paradise koja će izaći u ožujku 2021. godine.

Ako volite indie igre i želite vidjeti sve ostale najave, kao i to kada ćete ih približno moći zaigrati, izdvojite petnaestak minuta i pogledajte prezentaciju u cijelosti. Nadamo se da će ljubitelji Nintendove konzole već početkom iduće godine konačno dočekati konkretnu Direct prezentaciju i da će podijeliti detalje o novim igrama u serijalima Zelda, Mario, Donkey Kong, Metroid i što god drugo još žele ponuditi.