Nintendo održao iznenadni Direct, najavio nove igre za Switch

Prošla je godina bila izvrsna za Nintendo - njihova nova konzola Switch bila je apsolutni hit, kao i dvije igre koje su bile ekskluzive. The Legend of Zelda: Breath of the Wild i Mario Odyssey oduševili su igrače diljem svijeta, a i pokupile su brojne nagrade. Ni ostatak ponude igara na Switchu, koja je na prijašnjim Nintendovim konzolama znala biti problematična, nije bila nimalo loša. Sve je to rezultiralo odličnom prodajom konzole koja je već sada premašila Wii U.

Nakon što je jučer službeni Nintendo America Twitter profil objavio pomalo neobičnu sliku za koju mnogi nisu znali kako bi je točno interpretirali, danas je održana kratka Nintendo Direct prezentacija kojoj je još dodana riječ Mini. Inače su ove prezentacije koje služe za objavljivanje planova koje Nintendo ima za svoje konzole i igre duže, no ova je kratka i jasna.

Nove igre koje će ove godine izaći za Switch su sljedeće - The World Ends with You Remixed, Mario Tennis Aces, YS VIII: Lacrimosa, Fe, Celeste, Donkey Kong Country Tropical Freeze uz novog lika i Hyrule Warriors uz neke dodatke iz Breath of the Wild. Od igara koje su već dostupne na Switchu, a koje dobivaju nove sadržaje spomenute su Mario + Rabbids Kingdom Battle u koji stiže Donkey Kong, novi mod za Super Mario Odyssey, novi skillovi u Kirby Star Allies, novi Pokemoni u Pokken Tournament DX-u, te novi lik u Payday-u 2.

Za kraj je ostala najava nove verzije veoma popularne From Softove igre - Dark Souls Remastered dolazi na Switch, a uz to stiže i na PC, PlayStation 4 i Xbox One 25. svibnja ove godine. Mračni svijet Lordrana bit će uljepšan na svim platformama, dok će na PC-u imati podršku za 60 sličica u sekundi i 4K rezoluciju.

Cijeli Direct Mini trajao je 15 minuta, pa ako želite pogledati sve najave i trailere možete pregledati video ispod teksta. Ako želite, možete baciti oko i na službene Nintendo Direct stranice gdje ćete ubuduće pronaći sve nove vijesti vezane uz Switch.