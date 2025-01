No Man's Sky dobiva masivnu nadogradnju, uključujući trilijune novih planeta

Prošle su godine igrači No Man's Skyja ostali iznenađeni količinom sadržaja nadogradnje Worlds Part I, da bi jučer u igru stigao nastavak Worlds Part II, koji je po svemu još bolji od prethodnika

Najavljivan kao "čudo neviđeno", No Man's Sky je prilikom izlaska djelovao nezgrapno, što je razočaralo mnoge igrače, tako da mu budućnost nije izgledala sjajno. Ipak, ekipa Hello Gamesa predvođena genijalnim Seanom Murrayem imala je jasnu viziju i u proteklih devet godina dorađivala igrivost i umetala nove sadržaje zbog kojih je No Man's Sky vremenom prerastao u odličan survival otvorenog svijeta u kojem svake minute nailazimo na nova iznenađenja.

Prošle su godine developeri objavili veliku nadogradnju pod nazivom Worlds Part I, koja je dala naslutiti da se razvoj dodatno zahuktao, što je potvrđeno jučerašnjim izlaskom drugog dijela spomenute nadogradnje. Kao i ranije, nadogradnja Worlds Part II je potpuno besplatna, a čitajući detalje, ostali smo zapanjeni njenim sadržajem. Naime, u svijet igre su dodane milijarde novih sunčevih sustava i trilijuni planeta, uključujući ogromne plinovite divove koji su preko deset puta veći od dosadašnjih najvećih planeta.

Novi planeti donose i novi sustav terena, zahvaljujući kojem ćemo se na njima verati po masivnim planinskim lancima te istraživati nepregledne oceane čija dubina može dosezati i nekoliko kilometara. Dakako, bez novih oblika života bi i ova nadogradnja bila nepotpuna, a kako kaže sam Murray, spomenuti su čudniji od ičeg do sada viđenog. Programeri su dodatno poboljšali grafički sustav, posebice efekte, te dodali novu fiziku vodenih površina, što sve daje dovoljno razloga da ponovo navučemo kacigu i zaputimo se u istraživanje nepreglednih prostranstava koja omogućava No Man's Sky.