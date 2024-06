Nova ekspanzija za Guild Wars 2 stiže u kolovozu i donosi dugo priželjkivani sustav stanovanja

Po popularnosti nikad nije nadmašio World of Warcraft, ali Guild Wars 2 je svakako jedan od zapaženijih i originalnijih naslova kada govorimo o fantazijskim MMO-ima. Objavljen prije dvanaest godina, Guild Wars 2 je predstavio neke zanimljive mehanike koje su odskakale od onih u postojećim masovkama, a ArenaNet ih je vješto nadopunjavala nizom manjih nadogradnji, kao i u četiri do sada objavljene ekspanzije. Prema svježim informacijama, novi dodatak, Janthir Wilds, stiže 20. kolovoza i odvest će nas u nove avanture na otočju Janthir, smještenom na dalekom sjeveru.

Prema riječima developera, peta ekspanzija će biti više "prizemnija" i fokusirana na priču, uz neke manje promjene vezane uz predstavljanje novih sadržaja. Tako će odmah u startu biti dostupne dva nova područja, da bi posljednja nadogradnja prije novog dodatka, igračima omogućila istraživanje trećeg, koje će pak biti otkrivano postupno u dvije faze. Između njih, na veliko iznenađenje fanova, u Guild Warse stiže novi raid, prvi u posljednjih pet godina.

Naime, nakon posljednjeg raida The Key of Ahdashim koji je predstavljen 2019., developeri su se fokusirali na misije za deset igrača kao završne sadržaje. U biti, riječ je o kratkim pohodima na jake protivnike za koje se ekipa putem sustava traženja suboraca vrlo brzo okupljala, ali ih i jednako brzo završavala , tako da će ljubitelji pomnijih priprema i pohoda u kojima može lakše doći do pogreške ponovo doći na svoje.

Uz još neke manje novosti, velika je konačno uvrštavanje Homesteada, sustava koji će igračima omogućiti uređivanja njihovih vlastitih prostora stanovanja. Spomenuti sustav je od samog starta na vrhu želja igrača, no autori su očito tražili najbolje moguće rješenje koje će zadovoljiti većinu avanturista koji bi se ponekad željeli pohvaliti svojim dizajnerskim pothvatima. O Homesteadu trenutno nema dodatnih informacija, no navodno je riječ o "najpristupačnijem" modelu ikad viđenom u igrama ovog žanra, a sve detalje bismo trebali dobiti u narednih par tjedana kada će Janthir Wilds biti u potpunosti razotkriven.