Nova smjena besplatnih igara na Epic Games Storeu

Narednih tjedan dana na Epic Games Storeu možete besplatno pokupiti Hell is Other Demons i Overcooked! 2, a znamo i što nas očekuje od idućeg četvrtka

Nakon nekoliko prepoznatljivih igara kao što su Control, Frostpunk i NBA 2K21, Epic Games Store je malo stao na loptu i odlučio nas darovati manje poznatim, ali svejedno odličnim igrama koje su oduševile kritiku i igrače. Hell is Other Demons je akcijski platformer s elementima roguelikea u kojem ćemo istraživati rukom kreirani svijet prepun demona i nakratko se vratiti u mladost obilježenu arkadnim shooterima s pogledom iz ptičje perspektive. Uz prepoznatljivu retro grafiku, igru prati odlična glazbena podloga koja će nas dodatno poticati na agresivno igranje i obaranje vlastitih rekorda.

Druga igra koja se dijeli jest Overcooked! 2, nastavak odlične kulinarske arkade koja nam donosi sav kaos kuhanja uz podršku za kooperativno igranje do četiri igrača koji se u isto vrijeme motaju u skučenom prostoru i pokušavaju obaviti svoje zadatke. Autori su dodatno poradili na svijetu, pa nas očekuje raznovrsnija tematika koja varira od sushi restorana, rudnika, pa čak i vanzemaljskih planeta. Overcooked! 2 je prema Metacriticu zaradio visokih 81 posto, dok su mišljenja igrača na Steamu (Epic još uvijek kaska sa socijalnim elementima) izrazito pozitivna.

Procedura za prisvajanje je ista kao i do sada, te je potrebno imati valjani korisnički račun na Epic Games Storeu, obaviti par klikova i igre će se naći u vašim kolekcijama zauvijek. Iako posljednjih par rotacija nismo znali što nas očekuje idući četvrtak, ovaj put je i to otkriveno, pa će Hell is Other Demons i Overcooked! 2 naslijediti arkadna jurnjava Horizon Chase Turbo i Sonic Mania.