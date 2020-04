Nove zanimljive protumjere za varalice u Call of Duty: Warzoneu

Nije nikakva tajna kako, kao i svaki online multiplayer naslov, i Call of Duty: Warzone boluje od gomile cheatera koji se smucaju po serverima i na nepošten način zarađuju killove uništavajući pritom zabavu svima oko sebe. Što je igra popularnija, a CoD: Warzone to u ovom trenutku svakako jest, tim više što ga svi mogu zaigrati besplatno, to je više na meti varalica i ekipe koja izradom cheatova zarađuje. Već smo ranije pisali kako je s posljednjim krugom progona do sada ukupno zaključano 70.000 korisničkih računa, a kako je ova objava stara deset dana, uskoro možemo očekivati novo izvješće Infinity Warda s još većim ciframa.

Spomenuto bi moglo stići vrlo brzo obzirom da Infinity Ward konstantno radi na protumjerama kojima bi pošast varanja u njihovoj pucačini barem donekle sanirao, što potvrđuje i njihov jučerašnji tweet. U istom kažu kako rade na nadogradnji koja će postati aktivna do kraja tjedna koja među dodatnim zakrpama za servere donosi obavještavanje igrača ukoliko je igrač kojeg prijave prognan nakon što je utvrđeno da je koristio neku od metoda varanja. Nadalje, sam sustav prijave igrača će postati još robusniji mogućnošću pretrage popisa igrača s kojima smo nedavno igrali i naknadne prijave potencijalnih kandidata, dok najzabavniji dio njihove objave čini najava "poboljšanja" sustava za kreiranje partija koji će u iste trpati igrače na koje se sumnja da varaju kako bi na vlastitoj koži osjetili kako to izgleda kad ih netko s pola mape skine jednim hicem. Developeri također najavljuju nove mjere za lakše otkrivanje varalica u čemu će svakako pomoći dodatni resursi dodijeljeni timovima koji na njima rade.

Infinity Ward nije jedini koji svakodnevno razmišlja kako doskočiti problemu varanja u Warzoneu, već to čine i sami igrači. Primjerice, na subredditu Call of Duty: Warzone na kojem se svakodnevno pojavljuju kratki isječci igrača iz osobnih iskustava s varalicama, korisnik pod nadimkom TNGSystem je iznio zanimljiv prijedlog. Umjesto napada na varalice, predlaže direktan napad na osobe koje im to omogućavaju svojim hackovima i cheatovima i to gdje najviše boli - po džepu. Spomenuti poziva igrače da jednostavnom pretragom pronađu web stranice i kanale na Discordu koji nude "uslugu" varanja u Warzoneu, prijave se pod lažnim imenom, te kontaktiraju moderatore koji će im poslati linkove za uplate putem PayPala. Obzirom da PayPal ne želi biti platforma putem koje se prodaju i kupuju cheatovi, nakon pruženih dokaza će promptno zaključati sporne račune što je isprobano i u praksi.

Jedan od tvoraca cheatova je nakon intervencije kojom mu je zaključan PayPal krenuo s naplatom svojih umotvorina kriptovalutama putem Coinbasea, no marljivi TNGSystem je prijavio i taj račun, obzirom da Coinbase ne dozvoljava prodaju ilegalnih dobara i servisa. Cheatovi za Warzone koštaju između 89,99 i 149,99 dolara, što nije nimalo jeftino, no cijena nekima nije problem kada na serverima mogu uvijek biti najbolji - barem dok ih ne otkriju.