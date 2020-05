Novi paket igara koje uz par klikova možete prisvojiti besplatno

Death Coming, Ashes of the Singularity: Escalation, Showdown Bandit, Lovely Planet i Evil Genius možete u narednim danima uvrstiti u svoje kolekcije bez ikakve naknade

U nastavku donosimo pet više no dovoljnih razloga da odvojite par minuta, poklikate likove i prijavite/registrirate se na razne servise kako bi u stalne kolekcije igara uvrstili novu šaku besplatnih naslova od kojih su neki pravi dragulji koje ne biste smjeli propustiti.

Death Coming

Obzirom da je kraj tjedna, prva destinacija na koju se valja zaputiti je Epic Games Store na kojem nas očekuje nova ponuda koja traje narednih sedam dana. Doduše, malo smo iznenađeni što nas je na spomenutom servisu dočekala samo jedna, Death Coming, obzirom da nas je Epic razmazio s barem dvije, a ponekad i tri, no riječ je o iznimno zabavnoj avanturističkoj indie igri u kojoj ćemo sakupljati ljudske duše nesretno preminulih smrtnika čiji smo prerani odlazak sami izazvali. Iako autori napominju da je riječ o naslovu polu-otvorenog svijeta, nelinearna igrivost i stotine predmeta koji nam u određenim situacijama mogu poslužiti za izazivanje smrti pružaju sate zabave pod uvjetom da vam morbidna tematika nije prepreka za igranje.

Ashes of the Singularity: Escalation

Dok za Death Coming imate vremena tjedan dana, Ashes of the Singularity: Escalation je u naredna tri dana dostupan putem Humble Bundlea jednostavnom prijavom i prisvajanjem ključa kojeg ćete naknadno aktivirati na Steamu. Ovaj futuristički RTS u kojem zapovijedamo masivnim vojskama je u vrijeme izlaska prije četiri godine pokupio odlične kritike i pozitivna mišljenja igrača, a uz solo kampanju donosi i online multiplayer uz nevjerojatno detaljni i oku ugodni grafički prikaz. Cijena Ashes of the Singularity: Escalationa je inače tridesetak eura i uz osnovnu igru je moguće dokupiti nekolicinu dodataka, no prije potonjih radnji, prisvojite igru klikom na link i isprobajte je, pa ukoliko vam se viđeno svidi, dodavanje sadržaja ne bi trebalo biti problem.

Showdown Bandit

Valve nas je pak odlučio podariti Showdown Banditom, relativno svježim naslovom koji je na Steamu besplatan čak do 1. lipnja. Priča spomenutog nas vodi u svijet nekad popularnog lutkarskog televizijskog serijala kojeg su mlađi gledatelji obožavali, no nakon što je isti bez objašnjenja otkazan i pomalo pao u zaborav, na nama je da se kao glavni lutak Bandit pobrinemo za opstanak ovog imaginarnog svijeta. Prema opisu, Showdown Bandit je akcijska horor avantura iz ptičje perspektive u kojoj istražujemo svijet Showdown Valleya uz naglasak na izbjegavanje neprijatelja i opasnosti, dok je borba opcija koju bi trebalo izbjegavati kad god nam se za to pruži prilika.

Lovely Planet

Ljubitelji indie naslova kojima grafički elementi nisu nimalo važni će pak posjetiti stranice IndieGala na kojima se nakon jednostavne registracije i prijave nudi Lovely Planet. Riječ je akcijskom naslovu u kojem će se smjenjivati nizovi trčkaranja, skakanja i pucanja koji potiču agresivnije igranje, dok je prikradanje i traženje savršene pozicije u potpuno drugom planu. Igračima je na raspolaganju pet svjetova razdijeljenih na stotine nivoa na kojima ćemo izbjegavati protivničku paljbu i upućivati precizne hitce, te usput pokušati proniknuti u skrivene tajne na teško dostupnim lokacijama. Navodno da postoji i popratna priča, no kako kažu autori, ista je toliko apstraktna da se nisu ni trudili ispričati je.

Evil Genius

Za sam kraj ovog bloka vijesti iz svijeta (besplatnih) igara ostavili smo Evil Geniusa, kombinaciju strategije u realnom vremenu i simulacije koja nas vodi u alternativni svijet špijuna u šezdesete godine prošlog stoljeća. Nema nikakve sumnje kako je Evil Genius inspiriran odličnim Dungeon Keeperom obzirom da nam je kao jednom od glavnih zlikovaca cilj izgraditi bazu, nakrcati je podanicima, te uz konstantnu borbu protiv upada dobrih momaka pokušati zavladati svijetom izgradnjom naprave pred kojim će pokleknuti sve nacije. Evil Genius potpisuje ekipa Elixir Studiosa, no kako su intelektualna prava prije četiri godine prešla u ruke Rebelliona, potonji već neko vrijeme rade na nastavku koji bi se trebao pojaviti u neko doba ove godine na Steamu. Do tada se nije zgorega prisjetiti originala kojeg možete prisvojiti slijedeći par jednostavnih koraka detaljnije objašnjenih ovdje.