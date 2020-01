Novi sadržaji za WoW, najavljen The Political Machine 2020, uskoro beta FPS-a Desintegration

Dugovječni World of Warcraft je dobio novu nadogradnju sadržaja pod imenom Visions of N'Zoth koja donosi obilje zanimacija za fanove ove masovke, a imamo i još poneku novost iz svijeta videoigara

Što god mislili o World of Warcraftu, činjenica jest da ga još uvijek igra masa igrača, poglavito zbog stalnih nadogradnji koje periodički pristižu u njegov svijet. Nova nosi naziv Visions of N'Zoth i daje nam dovoljno razloga da na neko vrijeme zaboravimo WoW Classic i posvetimo se novim sadržajima trenutno aktualne ekspanzije Battle for Azeroth. Stardock je pak najavio novo izdanje serijala The Political Machine, dok je ekipa V1 Interactivea počela zaprimati prijave za tehničko testiranje pucačine Desintegration, no krenimo redom.

Dosta prežderavanja, idemo grindat

Dok igrači World of Warcrafta strpljivo čekamo novu ekspanziju Shadowlands i zabavljaju se petnaest godina starim Classicom, Blizzard im je odlučio dati povod da se ponovo posvete posljednjoj ekspanziji Battle for Azeroth. Naime, jučerašnjom zakrpom 8.3 u potonju su implementirani novi sadržaji pod imenom Visions of N'Zoth koji donose dvije nove igrive rase, novi raid, nove aktivnosti u otvorenom svijetu i tako redom. Prema prijašnjem priopćenju Blizzarda, Visions of N'Zoth je bio dovršen i ranije, ali je odlučeno kako ga neće pustiti u rad kako bi igrači tijekom blagdana provodili više vremena s bližnjima. Praznici su gotovi, pa je vrijeme da se pozabavimo s novim raidom Ny'alotha u kojem nas očekuje dvanaest bossova, što ranije viđenih, što novih, kao što su Wrathion, Ra-Den, Queen Azshara, Vexiona i Il'gynoth koje ćemo morati eliminirati prije sukoba sa samim N'Zothom.

Nadalje, iako je izvorno takva mogućnost najavljena tek za Shadowlands, zakrpom 8.3 svi koji su se za istu predbilježili mogu početi s izborom jedne od savezničkih rasa koje sada mogu biti Death Knightovi pri čemu ih u početnim stadijima razvoja očekuje novi, do sada neviđeni scenarij u Icecrownu. Igrači su dobili pristup i novim savezničkim rasama, Alijansa Mechagnomovima, Horda Vulperama, za čije otključavanje je naravno potreban određeni stupanj reputacije s njihovim frakcijama, dok ih u otvorenom svijetu očekuju invazije N'Zothovim snaga u zonama Ulduma i Vale of Eternal Blossomsa koje će pod napadom biti drastično izmijenjene. Spomenute novosti nisu i jedine, a za detaljniji prikaz savjetujemo posjet stranicama Wowhead.com na kojima je ekipa prikupila sve relevantne informacije koje bi vas mogle zanimati.

Obećanje, ludom radovanje

Krajem prošle i početkom ove godine je Hrvatsku tresla izborna groznica, kako to sugeriraju vrišteći naslovi iz medija, uz predizborne kampanje koje je bilo nemoguće izbjeći koliko god se trudili. Igrače koji sanjaju o predsjedničkoj kandidaturi će zanimati objava Stardocka u kojoj kažu kako tijekom proljeća planiraju izlazak političke/izborne simulacije The Political Machine 2020. U spomenutoj strategiji imamo priliku odabrati jednog od ponuđenih kandidata i krenuti u utrku za Predsjednika SAD-a protiv računalom vođenih protivnika ili onih pod kontrolom drugih igrača. Iz stranke Demokrata na raspolaganju su nam brojne osobe kao što su Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders i Pete Buttigieg, dok Republikance predstavljaju Donald Trump, George W. Bush ili primjerice Mitt Romney. Dakako, nudi nam se mogućnost kreacije vlastitog lika s kojim možemo pokušati osvojiti srca i umove Amerikanaca, a kako kaže Brad Wardell, CEO Stardocka, prilikom izrade igre koristili su stvarne podatke kako bi modelirali glasačko tijelo, te nadodali niz nenadanih događaja poput prirodnih katastrofa ili ekonomskih kriza s kojima ćemo se morati aktivno pozabaviti.

Dezintegracija

Izdavačka kuća Private Division i razvojni tim V1 Interactive su započeli primati prijave za beta testiranje nadolazeće pucačine Desintegration. Spomenuto će se provoditi u verzijama za Xbox One, PlayStation 4 i PC, a za potonjeg su objavljeni i preporučeni hardverski zahtjevi. Za pobornike Nvidie, isti su procesor i5 5. generacije, 8 gigabajta radne memorije i grafička kartica GTX 970, dok će pristalice AMD-a trebati Ryzen 5 1600, istu količinu RAM-a, te grafičku karticu RX 480. Uz ove konfiguracije, Desintegration bi trebao glatko raditi pri rezoluciji 1920x1080. Ekipa V1 Interactivea je sastavljena od veterana industrije koji su svojevremeno radili na prvom Halou, a Desintegration je opisan kao spoj pucačine i elemenata RTS-a koji nas vodi u SF okruženje u kojem ćemo voditi žestoke PvP okršaje protiv ostalih pilota i njihovih ekipa, te istovremeno kontrolirati trupe na zemlji. Uz multiplayer, autori rade na kampanji u trajanju do petnaestak sati, a prema planu, finalno izdanje bismo trebali zaigrati krajem prvog ili početkom drugog tromjesečja ove godine.