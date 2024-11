Blizzard je proslavio 30. obljetnicu Warcrafta s velikim najavama

Blizzard je proslavu okruglih obljetnica Warcrafta, World of Warcrafta i Hearthstonea pretvorio u spektakularan događaj s cjelovečernjim prijenosom, tijekom kojeg su se osvrnuli na povijest čitave franšize te najavili niz novih sadržaja.

Najveće iznenađenje večeri bio je nenadani izlazak remasteriranih verzija prva dva Warcrafta. Ove osuvremenjene inačice, osim grafičke nadogradnje, donose i neka dodatna poboljšanja, a dostupne su po cijeni od 9,99 eura, odnosno 14,99 eura ili u sklopu Battle Chesta, uz dodatak Warcraft III: Reforgeda, za 39,99 eura. Iako je Warcraft III: Reforged u svom originalnom izdanju naišao na mnoge kritike, nova nadogradnja 2.0 donosi niz poboljšanja, uključujući unaprijeđena područja, redizajnirano sučelje, službene ljestvice i brojne druge novosti.

Hearthstone je također dobio pozornost, s naglaskom na buduće planove za igru, dok je zvijezda večeri bio World of Warcraft, uz najviše najavljenih novosti. Blizzard ponovno uvodi servere za World of Warcraft Classic, koji kreću 21. studenog, čime igračima daje priliku za povratak izvornom WoW-u. Osim toga, WoW Classic, onaj "stari", idućeg ljeta dobiva proširenje "Mists of Pandaria".

U nadogradnji "normalnog" WoW-a, planiranoj za početak iduće godine, igrači će dobiti priliku posjetiti Undermine, grad goblina, i provozati "autić" koji će biti četiri do pet puta brži od uobičajenih kopnenih vozila. Također, Blizzard je šturo najavio i opciju stanovanja – element koji igrači traže od izlaska igre. Igrači će napokon dobiti privatne prostore, no za ovu značajku će trebati pričekati do sljedeće ekspanzije, odnosno još barem jednu do dvije godine.