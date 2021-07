Obduction i Offworld Trading Company besplatni na Epic Games Storeu

Do jučer smo na Epic Games Storeu imali priliku u kolekcije uvrstiti ne pretjerano poznate naslove Bridge Constructor: The Walking Dead i Ironcast, a spomenute je smijenila nova ponuda u vidu Obductiona i Offworld Trading Companya.

Avanturu Obduction potpisuje ekipa Cyana, istih onih genijalaca koji su kreirali Myst, legendu iz davnih vremena koje se i danas rado sjećamo. Ovaj put su nas autori odlučili odvesti na nepoznati vanzemaljski planet na kojeg smo dospjeli nakon što smo svjedočili padu nepoznatog artefakta tijekom noćne šetnje uz jezero. Uz pogled iz prvog lica, cilj je pronaći način povratka na Zemlju, no do tog sretnog trenutka nas dijeli mnogo istraživanja, otkrivanja misterija i posjeta nekolicini nepoznatih svjetova. Razvoj Obductiona je započeo nakon izlaska Myst Onlinea: Uru Live kada su autori zaključili da trebaju odmak od poznate franšize, no premda je kritika hvalila odličnu priču i igrivost, izvorna inačica objavljena 2016. je nažalost bila puna bugova i tehničkih nedostataka koji su i tadašnji vrhunski hardver bacali na koljena. Kako god bilo, vjerujemo da su u međuvremenu developeri poradili na zakrpama, pa ako volite avanture, Obduction je spreman za preuzimanje ovdje.

Offworld Trading Company je također SF orijentiran, no riječ je o strategiji u realnom vremenu u kojoj se bavimo kolonizacijom Marsa, točnije izvlačenjem profita tijekom tog procesa. Nekolicina tvrtki sa Zemlje je dobila zeleno svjetlo za iskorištavanje prirodnih resursa i utrka za besramnim bogaćenjem može započeti uz konkurenciju koja nam stalno diše za vratom. Naše glavno oružje je pametno iskorištavanje tržišnih kretanja i pravodobne reakcije na iste kako bismo izvukli maksimalni profit i u konačnici preuzeli konkurentske tvrtke. Spomenut ćemo kako je razvoj Offworld Trading Companya vodio Soren Johnson, vodeći dizajner Civilizationa IV, te da je igra ostvarila popriličan uspjeh, a osim dinamičke single player kampanje, dolazi s podrškom za multiplayer do osam igrača. Kao što je uobičajeno, Obduction i Offworld Trading Company možete prisvojiti do idućeg četvrtka, a naslijedit će ih Defense Grid: The Awakening i multiplayer FPS Verdun.