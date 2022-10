Obećavajuća mračna pucačina Witchfire odgođena za iduću godinu zbog masivnog redizajna

Najavljen prije pet godina Witchfire je zvučao obećavajuće, što su naknadni promotivni materijali sve više potvrđivali. Riječ je o pucačini na kojoj radi poljska ekipa The Astrounautsa oformljena od veterana industrije Michała Kosieradzkog, Andrzeja Poznańskog i Adriana Chmielarza, ekipe koja je svojedobno predvodila People Can Fly, tvorce odličnih Painkillera i Bulletstorma, dok pod novim imenom iza sebe imaju izvrsnu avanturu The Vanishing of Ethan Carter nakon čijeg izlaska su se posvetili Witchfireu.

Spomenuti nas vodi u mračno fantazijsko srednjovjekovno okruženje u kojem crkva gubi rat protiv vještica, te prizivaju inače zabranjenu pogansku magiju koja grešnike pretvara u besmrtne lovce na vještice. Prema opisu, vodit ćemo junaka naoružanog moćnim magijama i "zastrašujućim oružjima blagoslovljenim od strane najboljih Vatikanskih čarobnjaka" koji će krenuti u lov na misterioznu vojsku predvođenu vješticom od Crnog mora kako bi vratili drevni artefakt u ruke pravednika i preokrenuli ovaj iscrpljujući rat.

Iako smo Witchfire trebali zaigrati do kraja godine, u svom novom izvješću autori su objavili kako su ga odlučili pomaknuti u iduću zbog redizajna same igrivosti. Naime, prema originalnom dizajnu, igrači bi ulazili u arene u kojima bi se borili protiv predviđenih čudovišta, da bi nakon pobjede ovisno o izabranoj nagradi napredovali linearno na jednu ili drugu stranu.

Prema novoj ideji, odlučeno je ukinuti nevidljive granice i omeđene sukobe, te predstaviti otvoreni svijet, doduše ne u potpunosti, no moći ćemo se kretati gdje želimo i kad god to želimo.

Poprilično veliki posao, obzirom da treba voditi računa o mnogim dijelovima igrivosti i prilagoditi brojne ranije kreirane mehanike od stvaranja neprijatelja i njihovog ponašanja, pa do nepredviđenih akcija igrača koje bi mogle rezultirati tehničkim poteškoćama na što prije nisu trebali misliti.

Ipak, prema izjavi autora, posao je već 95 posto dovršen, te bi igra početkom iduće godine trebala krenuti u program ranog pristupa putem Epic Games Storea iako za njega neće biti ekskluzivno vezana, već će je nakon izlaska igrači moći nabaviti i na ostalim servisima poput Steama, te zaigrati i na konzolama.