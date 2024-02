Obećavajuće igre koje valja isprobati tijekom trenutno aktualnog Steam Next Festa

Svakih par mjeseci Valve u suradnji s developerima organizira Steam Next Fest, prezentaciju nadolazećih naslova, no osim uobičajenih unaprijed pripremljenih promotivnih materijala, igre koje ovaj festival ugošćuje je moguće i zaigrati u ograničenim demo inačicama. Tijekom svakog sličnog događaja, igračima se nudi masa igara i u toj šumi se čovjek lako izgubi, pa smo, obzirom da je novi Steam Next Fest aktivan i traje do 12. veljače, odlučili ukratko prezentirati nekolicinu nama najzanimljivijih čije će pune inačice stići u narednim mjesecima, iako vas ništa ne sprečava da isprobate i ostale koji se vama čine zanimljive.

Homeworld 3

Nasljednik jednog od nama najdražih RTS serijala je pred vratima i punu verziju igramo za mjesec dana, no prije toga dobili smo priliku isprobati novi War Games mod koji će u Homeworld 3 biti uvršten uz uobičajene načine igranja. U suštini riječ je o partijama u koje možemo ući sami ili u paru s još dvoje igrača, a pred nama je serija izazova čijim rješavanjem ovisno o uspjehu otključavamo razne dodatke za naše brodove. Nije nužno igrati s prijateljima s kojima smo povezani na Steamu, obzirom da igra podržava spajanje s neznancima, a sav napredak i otključani predmeti će se prenijeti u finalnu verziju.

Millennia

Premda mnogima developerski tim C Prompt Games zvuči nepoznato, riječ je o veteranima industrije koji su iskustvo stjecali na franšizi Age of Empires, a isti nam predstavljaju strategiju Millennia. Za razliku od njihovih prijašnjih uradaka, ovaj put nije riječ o strategiji u realnom vremenu, već o masivnoj 4X strateškoj igri koja pokriva 10.000 godina ljudske povijesti. Autori su si dali oduška i ne drže se striktno povijesnih događaja, pa svojim odlukama igrači sami oblikuju desetak povijesnih razdoblja, počevši od kamenog doba, do blagog zadiranja u budućnost. Svako razdoblje dolazi s prikladnim tehnologijama i dakako jedinicama, a demo inačica nam nudi isprobavanje prva tri uz vremensko ograničenje od 60 minuta.

Star Trucker

Prijevoz robe i dobara masivnim kamionima je uvijek u modi i okuplja veliku zajednicu obožavatelja, a isti će ove godine dobiti priliku vinuti se u visine, točnije, u svemir. Naime, Star Trucker kojeg možemo isprobati tijekom Steam Next Festa nas stavlja u ulogu međuzvjezdanog kamiondžije koji će prihvaćati razne poslove i prevoziti teret od dobavljača do naručitelja, ali i pretraživati razne svemirske olupine koje su izvor dodatne zarade. Napredak donosi otključavanje novih sadržaja i ruta, kao i mogućnost funkcionalnih i kozmetičkih nadogradnji naših svemirskih kamiona inspiriranih američkim cestovnim čudovištima.

Soulmask

Obzirom da smo u posljednje vrijeme nekako posebno zainteresirani za survivale, ne čudi da smo na ovaj popis prijedloga uvrstili i Soulmask koji nas je privukao na prvi pogled. Ova igra otvorenog svijeta započinje bijegom od ritualnog žrtvovanja i pronalaskom neobične maske, nakon čega kreće izgradnja vlastitog staništa, razvoj tehnologija, pridobivanje sljedbenika i pokoravanje neprijatelja. Autori posebno ističu akcijski izvedene borbe koje uključuju osam različitih podvrsta oružja i gotovo šezdeset sposobnosti koje utječu na stil igranja. U dostupnoj pokaznoj inačici, igrači mogu isprobati PvE način igranja, dok će PvP s podrškom do 70 igrača po serveru biti uvršten nakon što igra krene s programom early accessa na kojeg ne bismo trebali dugo čekati.

Dungeonborne

Kooperativno istraživanje mračnih tamnica nam je uvijek na vrhu liste prioriteta, a sudeći po popularnosti Dungeonbornea među korisnicima Steama, većina igrača dijeli naše mišljenje. Uz mogućnost igranja s još dva saveznika, na raspolaganju nam je nekoliko klasa koje definiraju stil igranja, kao i sposobnosti koje će nam u ovoj avanturi biti dostupne. Tijekom tamničarenja, pronalazit ćemo raznu opremu koju je moguće nadograđivati i mijenjati s ostalim igračima, a što se tiče demo verzije, ukoliko planirate igrati solo, preporuka je odabrati mapu Clouseau Castle, dok je Sinner's End zbog nešto veće težine namijenjen kooperativnom igranju.

Pacific Drive

Prije nekoliko tjedana smo spominjali Pacific Drive i naglasili kako je riječ o neobičnom survival hororu koji u finalnom obliku stiže 22. veljače. Neobičnom iz razloga što u ovoj avanturi naglasak nije stavljen na osobu, već na stari karavan koji će nam biti jedni prijatelj i mogući spas. Istog ćemo nadograđivati i njime istraživati okruženje kako bismo pronašli daljnje upute za bijeg iz zatvorene zone zahvaćene nadnaravnim pojavama i opasnostima. Što nam se od sadržaja točno nudi u demo inačici nije poznato, no zna se da je vremenski ograničena, pa igrajte koliko vam je dozvoljeno, a ostatak slijedi za dva tjedna.

Stormgate

Baš kao i Pacific Drive, i Stormgate je bio gost u našim vijestima, te smo pišući o njemu rekli kako su financijska sredstva za njegovo dovršavanje putem kampanje na Kickstarteru osigurana u nepunih petnaest minuta. Ovaj futuristički RTS potpisuju bivši developeri StarCrafta 2, Warcrafta III i Red Alerta 2, a uz tisuće jedinica na mapi i spoj tradicionalnih i suvremenih elemenata ovog žanra, zanimljivost predstavlja i podatak da su autori odabrali free-to-play poslovni model, te će se vjerojatno financirati putem kozmetičkih mikrotranskacija. Prema planu, Stormgate će krenuti s early accessom sredinom ove godine, dok datum izlaska finalne verzije još uvijek ostaje nepoznanica.

Tribes 3: Rivals

Testiranje trećeg poglavlja FPS serijala Tribes traje već neko vrijeme i pohvalno je što u njegovom razvoju aktivno sudjeluje i zajednica igrača koji svojim povratnim informacijama ukazuju developerima na nedostatke i moguća poboljšanja. Kao i u ranijim nastavcima, osnovu čini podjela na klase i napucavanje iz prvog lica uz prepoznatljivu enormnu slobodu i masivne mape koje omogućavaju korištenje raznih dodataka koji ubrzavaju kretanje. U svakom slučaju, Tribes 3 je vrijedan pažnje, a za kraj ćemo spomenuti da se izlazak očekuje u prvom tromjesečju ove godine.