Objavljen interaktivni strip Saint Kotar: The Crawling Man

Krajem prošlog tjedna je domaći razvojni tim Red Martyr Entertainment objavio dodatak svojoj point'n'click avanturi Saints Kotar koji dodatno pojašnjava pozadinsku priču spomenute. Za razliku od prijašnjih nadogradnji koje su direktno implementirane u igru, kao što su bili raniji The Void Update i posebno The Ritual, dodatak koji nas je odveo dan prije početka same igre, u ovom slučaju je riječ o interaktivnom stripu.

Iza imena Saint Kotar: The Crawling Man krije je multimedijalni dodatak koji osim grafike plijeni pažnju popratnim zvukovima, animacijama, glasovima likova, pa čak i punom podrškom za razne vrste kontrolera, a prati uspon i pad Mojsea, jednog od glavnih likova u igri koji se od pobožnog učitelja pretvorio u osvetoljubivog vođu kulta.

Prisjetimo se, Saints Kotar se odvija u planinskom dijelu Hrvatske, točnije gradiću po kojem je igra dobila ime, a prati sva lika, Benedeka i Nikolaya, u njihovoj avanturi otkrivanja misterije nestalog rođaka. Uz vrlo mračnu atmosferu i niz zagonetki, detektivska priča se uskoro pretvara u psihološki horor, a igrači upravo putem stripa Saint Kotar: The Crawling Man mogu doznati što je to davno prije njihova dolaska krenulo nizbrdo.

Spomenuto multimedijalno ostvarenje je dostupno putem Steama i GOG.com-a, trenutno uz dodatni popust, a prema službenom priopćenju, autori ga namjeravaju objaviti i u verzijama za mobitele (iOS, Android), kao i na Kindleu.