Objavljen Oddworld: Soulstorm, odmah besplatan za članove PS Plusa

Nakon velikog uspjeha Oddworlda: New 'n' Tasty! iz 2016., neovisni razvojni tim Oddworld Inhabitants je najavio novo poglavlje ove prepoznatljive i vrlo popularne platformske sage. Pod nazivom Oddworld: Soulstorm, isto je jučer objavljeno u verzijama za PC, PS4 i PS5, a u istom će naš junak Abe spašavati svoje neobične sunarodnjake iz ropstva uz mogućnost izrade i prilagodbe oružja što je velika novost u ovoj franšizi.

Premda je u naravi Oddworld: Soulstorm linearan, u igri postoji središnje mjesto iz kojeg igrači proizvoljno mogu birati područja i nivoe, a kako sami autori kažu, ovaj je projekt nastao iz ideje o nešto drugačijem Oddworldu: Abe's Exoddus iz 1998. kojeg također potpisuju.

Zanimljivost je kako je Oddworld: Soulstorm odgađan u četiri navrata, dok se izvorno trebao pojaviti već 2017. godine, i premda su autori imali veći budžet i narasli na 30 programera i dizajnera, morali su potražiti pomoć izvana, a ista je stigla pod imenom Epic Games. Zbog toga je verzija za PC ekskluzivno vezana uz Epic Games Store na kojem ga možete nabaviti za 49,99 eura koliko košta i na PS Storeu za PlayStation 4.

Vlasnici PlayStationa 5 su pak profitirali ukoliko imaju pretplatu na PS Plus (a sumnjamo da netko nema) obzirom da je Oddworld: Soulstorm odmah uvršten u ovomjesečnu ponudu besplatnih igara. Igrači koji pak imaju njegovog prethodnika također su dobro prošli, obzirom da do 4. svibnja mogu prisvojiti dva odlična naslova, Zombie Army 4: Dead War, te PS ekskluzivu Days Gone.