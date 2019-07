Objavljen Outpost Zero, SF survival s naglaskom na izgradnju

Outpost Zero je izvorno bio zamišljen kao SF survival u kojem će se igrači boriti za opstanak protiv ostalih igrača i protivnika pod kontrolom računala, dok su izgradnja baze i sakupljanje resursa bili sporedni elementi. Kako kažu developeri iz Symmetric Gamesa koji potpisuju igru, ubrzo su shvatili kako igrači vole graditi kompleksne strukture i baze, te su se više fokusirali na PvE događaje i elemente izgradnje. Rezultat svega je igra koja je i dalje okarakterizirana kao survival multiplayer u kojem je potrebno napraviti vojsku robota kako bi automatizirali procese sakupljanja resursa. Umjesto da satima rušimo drveće, roboti će to raditi umjesto nas, dok se mi možemo posvetiti izgradnji baza, obrani istih od ostalih igrača i svemirskih pirata kojima upravlja umjetna inteligencija, te dakako, napadima na suparnike.

Priča nas vodi na planet Gaiyu na kojeg smo poslali kako bismo pripremili teren za kolonizaciju koja slijedi. Obzirom da je spomenuti netaknut, njegova prirodna bogatstva privlače pozornost velikih kompanija koje ubrzano šalju svoje ekspedicije. Uz izrazito negostoljubivo okruženje koje uključuje razna vanzemaljska čudovišta, cilj nam je transformirati ga u koloniju u kojoj su sustavi održavanja automatizirani, za što ćemo morati izgrađivati rudarske postaje, stvarati proizvodne lance i braniti ih od uvijek vrebajućih protivnika, te uspostaviti stabilnu ekonomiju. Roboti su naši jedini pomagači i stanovnici baza koje izgradimo, te ih je potrebno obučavati i opremati za borbe, zadovoljavati njihove prohtjeve kako bi bili efikasniji i kako kažu autori, zadatak nam je "izgraditi društvo sretnih, efikasnih i moćnih građana-robota".

Kako napredujemo, tako će nam se otvarati brojne nove opcije, poput kvalitetnije opreme namijenjene nama, ali i našim robotima. Uz puni RPG sustav nadogradnji, imamo priliku izrađivati nova oružja, oklope, rudarske lasere, generatore štitova i štošta drugo, te istrenirati pojedine robote za specifične poslove, primjerice izradu oružja koji će nakon toga biti samostalni u stvaranju moćnih dodataka našoj vojsci. Dakako, Outpost Zero podržava klanove, u ovom slučaju korporacije, u koje možemo pozvati prijatelje i dati im puni pristup svemu što smo do tada izgradili, te zajednički nastaviti s nadogradnjama, dok sa suparničkim udrugama možemo sklapati saveze, biti neutralni prema njima ili im jednostavno objaviti rat i izbrisati ih iz daljnje utrke za kontrolu nad Gaiyom. Outpost Zero se do 1. kolovoza na Steamu nudi uz dodatnih 30 posto popusta.