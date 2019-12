Objavljen popis najpopularnijih i najprodavanijih igara na Steamu u 2019. godini

Na Valveovom servisu za digitalnu prodaju igara se trenutno održava najveća godišnja rasprodaja igara, a osim što su pripremili dodatne aktivnosti za one koje žele u njima sudjelovati, objavili su i popis kojim zaključuju ovu igraću godinu. Na stranicama The Best of 2019 svi zainteresirani mogu proučiti koje su igre zaslužile tu titulu u nekoliko kategorija.

Kao i do sada, glavno mjerilo su ostvareni prihodi, koje Valve i dalje ne objavljuje precizno, već ih kategorizira kao Platinum, Gold, Silver i Bronze igre. Druga stvar po kojoj mjere uspjeh je broj igrača koji su istovremeno igrali neku igru, a tu su igre rasporedili u više od 100, 50, 25 i 15 tisuća igrača.

Među najprodavanijim igrama ove godine se nalaze samo tri igre koje su izašle u 2019. godini - Sekiro: Shadows Die Twice i Total War: Three Kingdoms, dok je Destiny 2 iznimka jer se početkom listopada počeo prodavati na Steamu. Ostalih 10 koje spadaju u Platinum kategoriju već godinama timovima i izdavačima donose velike prihode - GTA V, Rainbow Six Siege, PUBG, CS:GO, Dota 2 i Warframe.

Što se tiče igara koje su izašle ove godine, Valve je opet izdvojio njih 12 koje su ostvarile najveće prihode, one su redom: Resident Evil 2 Remake, Star Wars Jedi: Fallen Order, Total War: Three Kingdoms, Remnant From the Ashes, Code Vein, Mordhau, Devil May Cry 5, Sekiro: Shadows Die Twice, Halo: The Master Chief Collection, Destiny 2, Planet Zoo i Red Dead Redemption 2. Osim njih, izdavač je izdvojio najprodavanije igre u svakom mjesecu.

Zanimljiva kategorija jesu igre koje su ove godine izašle iz Early Accessa također kategorizirane po prihodima, a u Platinum kategoriju su upale They Are Billions, Slay the Spire, Beat Saber, Hunt Showdown, Space Engineers, Astroneer, Ring of Elysium, Batallion 1944, Oxygen Not Included, My Time at Portia, Green Hell i PC Building Simulator.

VR, iako možda nije toliko popularan, isto je dobio svoj zaseban popis. Među prvih 12 se nalaze samo tri koje su izašle u 2019. godini - Beat Saber, Gorn i Boneworks.

Posljednja kategorija je malo neobična, budući da se u tih prvih 12 igara broj igrača dosta razlikuje. Valveove igre CS:GO i Dota 2 svakog dana zaigra više od 500 tisuća igrača, dok je PUBG isto uglavnom tu negdje. Single player iskustva kao što su Total War: Three Kingdoms i Sekiro: Shadows Die Twice najviše igrača zaigra čim izađu, dok su ostale multiplayer konstante - Warframe, Destiny 2, Rainbow Six Siege, Path of Exile, GTA V, Halo Reach i Dota Underlords.

Što se tiče Steama i PC igara, dvije igre su se ove godine istaknule u svim kategorijama u kojima su se našle - Sekiro i novi Total War, a ako sami želite proučiti sve igre zaputite se na ove stranice. Možda pronađete neko novo iskustvo koje ste propustili, što s količinom igara koje stalno izlaze nije uopće teško.