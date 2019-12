Valve i Epic pokrenuli svoje zimske rasprodaje

GOG.com je Winter Sale pokrenuo prošlog tjedna i od tada su podijelili već dvije besplatne igre, a u međuvremenu su se drugi servisi kao što su Green Man Gaming i Fanatical, ovog tjedna pridružili sa svojim ponudama. No, ona najveća, kao i ona od konkurenta koji se na tržištu pojavio u ovom razdoblju 2018. godine, započele su danas. Epic Games Store se ponudom ne može mjeriti sa Steamom, budući da imaju probranu selekciju igara, ali će zato narednih 12 dana, svakog dana, besplatno dijeliti po jednu igru. Valve ove godine također pokušava nešto novo, a za najbolje ponude vam je uputno proučiti sve servise na kojima možete kupovati igre.

Steam Winter Sale

Prije deset godina, dok još nismo imali svakog tjedna ponude, pakete, pretplate, besplatne vikende i tjedne za isprobavanje igara, znalo se da se čekaju zimski blagdani kako biste ostvarili najveće popuste na kupovinu igara i znalo se da je mjesto na kojem ćete to moći napraviti Valveov servis. U posljednjih nekoliko godina se to promijenilo, zato što su ostali servisi počeli nuditi bolje cijene i igrači ne bi bili nešto pretjerano oduševljeni ponudama koje su mogli pronaći na Steamu. Ova godina je donijela Steamville Holiday Event u kojem skupljate tokene za razne stvari na različite načine - rješavanjem Questova ili trošenjem novaca. Za svaki potrošeni euro dobijete 110 tokena, a za svaki Quest 100. Kad ih skupite 5000 možete uzeti kupon kojim štedite 4,5 eura kod sljedeće kupovine ili možete odabrati brojne emotikone, pozadine i ostale stvari za demonstraciju sudjelovanja u rasprodaji. Sve informacije o tome kako to funkcionira nalaze se na ovim stranicama.

‘Twas the night before the Steam sale, and in every house



People eagerly waited, with PC and mouse.



Thousands of games, just waiting for plays,



Soon shall be discounted, for 14 straight days!#SteamWinterSale pic.twitter.com/CBerpsLndd — Steam (@Steam) December 19, 2019

Što se samih ponuda tiče, svakog dana će se izdvajati naslovi, a danas su to Dark Souls III za 14,99 eura, Fallout 4 za 8,99 eura, Arma III za 9,51 euro, The Surge 2 za 29,99 eura, A Hat In Time za 13,99 eura, Hunt Showdown za 25,99 eura, prva epizoda Life is Strange 2 za 1,99 eura, nešto jeftiniji Star Wars Jedi: Fallen Order za 49,79 eura, Grand Theft Auto V za 14,99 eura i Darksiders III za 20,39 eura.

Osim popusta i kupovina igara, Valve je omogućio svima koji imaju korisnički račun da glasaju za svoje favorite u Steam Awards dodjeli nagrada. Proteklih osam dana je Valve objavljivao po pet nominacija u svakoj od kategorija koje su pripremili, a od danas do 31. prosinca možete reći za koje vi igre smatrate da zaslužuju biti proglašene najboljima u ovoj godini. Kao i do sada, glasanjem dobivate neke kozmetičke dodatke, a ovog puta se radi o Steam Trading Cards. Za svaku kategoriju ćete dobiti po jednu kartu s koju možete prodati ili skupljati za Steam Award Badge. Valve će proglasiti pobjednike 31. prosinca u 19 sati po lokalnom vremenu.

Steam Winter Sale traje do 2. siječnja, što će vam možda biti dovoljno da pregledate na tisuće ponuda koje će do tada biti dostupne. Sve što je Valve pripremio možete proučiti ovdje ili u launcheru koji vjerojatno koristite.

Epic Games Store Holiday Sale

Početkom prosinca prošle godine je za vrijeme dodjele nagrada The Game Awards razvojni tim i izdavač Epic Games obznanio kako su otvorili svoju trgovinu za digitalnu prodaju igara. Zahvaljujući novcima koje su zaradili uz Fortnite zaključili su da drugim razvojnim timovima mogu ponuditi bolji omjer zarade nego na drugim servisima – 88 posto, umjesto standardnih 70. To je bilo dovoljno nekim timovima da se odluče na ekskluzivnost u Epic Games Storeu, dok je drugima kojima je trebala dodatna motivacija Epic dao novce unaprijed. Radi toga je određen broj igrača odlučio bojkotirati igre i naslove koje to rade, no timovi i izdavači koji su se odlučili na taj potez su do sada svi rekli da su zadovoljni prodajnim rezultatima. To znači da će ta praksa vjerojatno biti aktualna i iduće godine, ali ako i ne volite Epic Games Store i ne želite financijski podržavati takve odluke, barem možete zgrabiti besplatne igre.

Rasprodaja u ovoj trgovini trajat će narednih 12 dana, a Epic je već prošlog tjedna objavio kako će svakog dana besplatno dijeliti po jednu novu igru. Danas je to izvrsna strategija na poteze koja je izašla prošle godine i osvojila pokoju nagradu, Into the Breach, a ako možete, pratite svakog dana kako biste proširili svoju kolekciju. Osim besplatnih naslova, Epic je pripremio svim registriranim korisnicima kupon od 10 eura koji mogu iskoristiti na većinu igara koje koštaju više od 14,99 eura, a nakon toga, svaki put kad kupite neku igru koja sudjeluje u toj promociji dobit ćete novi kupon za iskoristiti na sljedećoj. Svi koji vam ostanu neiskorišteni možete upotrijebiti do 30. travnja 2020. godine. Ako imate još pitanja, odgovore ćete pronaći ovdje.

Uz to, tu je i ostatak ponude u kojoj je Epic snizio naslove do 75 posto, a možemo izdvojiti sljedeće: Metro Exodus za 19,99 eura, Anno 1800 za 32,99 eura, Star Wars Jedi: Fallen Order za 49,47 eura, Borderlands 3 za 38,99 eura, The Outer Worlds za 44,99 eura, Control za 40,19 eura, Hades za 18,39 eura, The Division 2 za 14,99 eura, Observation za 10,49 eura i The Sojourn za 14,73 eura. Za sve ove igre osim posljednje tri navedene možete iskoristiti spomenuti kupon i uštedjeti dodatnih 10 eura.

Popusti u Epic Games trgovini traju od danas do 1. siječnja, pa imate vremena za provjeriti sve ponude i usporediti što vam je povoljnije. Zbog kupona i toga što su neke igre ekskluzive, nećete vjerojatno ni u jednoj trgovini bolje proći. Cijelu ponudu sami proučite ovdje.