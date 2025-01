Objavljen prvi trailer za The Blood of Dawnwalker

Hoće li se The Blood of Dawnwalker uspjeti prometnuti u serijal, tek ostaje za vidjeti. Međutim, ako je suditi prema viđenome, mogli bismo dobiti potencijalno prvoklasnu videoigraću poslasticu

Ako se ubrajate među ljubitelje krvopija, nadolazeća uzdanica Rebel Wolvesa, videoigraćeg studija osnovanog od strane bivših CD Projekt RED-ovaca, mogla bi se pokazati kao igra skrojena baš po vašoj mjeri.

Naime, The Blood of Dawnwalker zamišljen je kao open world akcijski RPG smješten u alternativnu verziju srednjovjekovne istočne Europe, a čiji žitelji muku muče s vampirima odlučnima pokoriti sve što im se nađe na putu. Međutim, hoće li im to poći za rukom ili ne, pogađate, ovisit će isključivo o vama. Točnije, o nesretnom poluvampiru po imenu Coen (ergo „Dawnwalker”), a koji neće prezati ni od čega kako bi spasio svoje najmilije.

Nažalost, izuzev toga da će igra biti vremenski ograničena na sveukupno trideset dana i noći (pri čemu će svaki završeni quest vrijeme „pomicati” prema naprijed), o samom gameplayju trenutačno se zna izrazito malo. Drugim riječima, tek to da će Coen vampirske sposobnosti moći koristiti isključivo noću (tijekom dana morat ćemo se osloniti na standardna oružja), odnosno pod uvjetom da je prethodno namirio svoju novootkrivenu potrebu za krvlju.

Premda je i sam datum izlaska The Blood of Dawnwalkera također obavijen velom tajne, jednom kada izađe, moći ćemo ga zaigrati na PC-ju, PlayStationu 5 te Xbox Series X|S-u. Svi oni koje zanima, netom objavljeni trailer mogu pogledati ovdje.