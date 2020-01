Odlični dani za ljubitelje indie igara, besplatan Farming Simulator 19 i The Outer Worlds za Switch

Moramo priznati da smo navikli da je četvrtkom gužva u AAA svijetu, no ovog tjedna je bilo drugačije. Na pozornicu su stali manji timovi sa svojim zanimljivim projektima, uz informacije koje smo dobili o Switch verziji hit RPG-a The Outer Worlds. Domaći razvojni tim Games Revolted uskoro kreće s Early Access fazom svoje kartaške igre Phageborn, ali su najprije pokrenuli otvoreno beta testiranje u kojemu svi mogu sudjelovati. Sve ostale novosti koje smo izdvojili možete pročitati u nastavku.

The Outer Worlds stiže na Switch u ožujku

Nakon Fallout: New Vegasa se Obsidian Entertainment bavio raznim projektima, ali su se u svijet RPG-ova s pogledom iz prvog lica vratili kroz The Outer Worlds. Iako nema veze sa svijetom Fallouta i dalje su brojni elementi podsjećali na taj Bethesdin serijal, no priča i znanstveno-fantastični svijet koji su pripremili oduševili su velik broj igrača.

Do sada su sustav Halycon mogli istražiti oni koji igraju na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One, da bi Obsidian vlasnike Nintendove konzole sada obradovao datumom izlaska. The Outer Worlds izaći će za Switch 6. ožujka i moći ćete ga nabaviti putem eShopa po cijeni od 60 eura. Ako kojim slučajem imate Xbox Game Pass, možete igru preuzeti odmah, a Microsoft u zadnje vrijeme stalno ima promocije u kojima nudi svoju pretplatu po veoma niskoj cijeni. Kako nabaviti Game Pass i što je on točno možete saznati ovdje, dok o korporacijama i životu ljudi u budućnosti The Outer Worldsa možete pročitati ovdje.

Dead Cells DLC dobio datum izlaska

Jedna od najboljih rogue-like igara koje možete zaigrati svakako je Dead Cells. Motion Twin je već u Early Accessu svojom igrom zainteresirao velik broj igrača, a nakon izdavanja konačne verzije nastavili su proširivati igru besplatnim nadogradnjama. To su radili dosta dugo, pa su pripremili prvi DLC koji će donijeti brojne novosti i određenu svotu novaca koju ćete za njega morati izdvojiti.

The Bad Seed će za 4,99 eura ubaciti nekoliko novih lokacija, brojna nova oružja kojima ćete sjeckati brojne nove protivnike, a na kraju svega će vas dočekati boss koji prema traileru ima puno očiju. „Ovo je prva ekspanzija nakon 16 velikih besplatnih nadogradnji koju će igrači morati platiti otkad je igra 2017. godine ušla u Early Access i imamo u planu u Dead Cells ubaciti još jako puno stvari“, poručuje razvojni tim.

Novi sadržaji stižu u PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch verzije igre 11. veljače, a neovisno o tome hoćete li tada prvi put zaigrati igru ili ste već puno sati s njom proveli, tim je pripremio nove puteve kako bi svi mogli vidjeti što nova područja u Dead Cells kriju. Osnovna igra se na svim platformama prodaje za 24,99 eura, a ako vas zanima više, detalje ćete pronaći na službenim stranicama.

Edge of Eternity dobio veliko novo proširenje

Ambiciozni JRPG Edge of Eternity se malo više od godine dana nalazi u Early Accessu, a oni koji su ga do sada zaigrali imali su pozitivne reakcije. Nezavisni razvojni tim iz Francuske koji radi na igri, Midgar Studio, pripremio je još jednu veliku besplatnu nadogradnju, a uz nju je stigla cijelo novo poglavlje i redizajn početka igre. Chapter 0: The Seeds of Destruction ime je nadogradnje koje ubacuje novo poglavlje i sadržaje koji će novim igračima bolje predstaviti ovaj fantazijski svijet.

U poglavlju koje traje približno dva sata upoznat ćete se s glavnim likovima, Daryon i Selene, dobiti više informacija o tome što uništava njihov svijet i saznati što to prijeti svijetu Heryona. Iako se igra nalazi u Early Accessu, tim kaže da ima barem 25 sati raznolikog sadržaja i da će nastaviti s izdavanjem besplatnih nadogradnji koje će osim novog sadržaja popravljati i ono što je već u igri dostupno.

Edge of Eternity je imao uspješnu Kickstarter kampanju i to je bilo dovoljno da na projektu pristane raditi skladatelj Yasunori Mitsuda, čije su melodije poznate ljubiteljima kultnog RPG-a Chrono Trigger. Igra bi ove godine trebala biti gotova, a osim za PC, stići će na PlayStation 4 i Xbox One. Ako ne želite to čekati, možete je trenutno nabaviti na Steamu za 14,99 eura. Sve ostale informacije potražite ovdje.

Krenulo otvoreno beta testiranje za domaću kartašku igru Phageborn

Razvojni tim iz Zagreba Games Revolted već četiri godine radi na kartaškoj igri Phageborn, punog imena Phageborn Online Card Game. Osim što ćete se nadmetati s drugim igračima u online PvP-u i taktizirati, pratit ćete priču i odlučiti o sudbini tog fantazijskog svijeta. Igra će za malo više od dva tjedna krenuti u Early Access fazu na Steamu, ali trenutno je možete besplatno isprobati kroz otvoreno beta testiranje.

Sve što morate napraviti je imati korisnički račun na Steamu i preuzeti igru. Od sadržaja je tim pripremio solo i 2v2 modove, pa možete sami odraditi deckbuilding i testirati svoje vještine ili strateški nešto sklepati s partnerom i vidjeti kako to funkcionira. Trenutno ne piše koliko će otvoreno beta testiranje trajati, ali će Early Access verzija postati dostupna 14. veljače i prodavat će se za 12,49 eura. Ekipa Games Revolteda kaže da bi konačna verzija trebala biti sprema na tri do četiri mjeseca, pa kada se to dogodi, obavijestit ćemo vas. Sve ostalo o igri, Avatarima koje ćete koristiti, frakcijama i kartama možete proučiti na službenim stranicama.

Četiri zanimljive indie igre dostupne za igranje

Posljednja dva dana bila su zanimljiva u svijetu indie igara, pa ako inače volite takve naslove imamo četiri koja možete zaigrati. Prva je namijenjena onima koji vole priče, opuštajuća iskustva i jednostavan gameplay, Coffee Talk. Ako ste zaigrali VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action sve će vam odmah biti jasno, a ako nemate pojma što se krije iza tog imena ukratko ćemo vam objasniti. Nalazite se u ulozi konobara i šankera koji poslužuje pića mušterijama i usput sluša njihove probleme. Ovisno o tome što vam pričaju spremate im odgovarajuće piće, a ako prije kupovine želite isprobati igru, možete preuzeti demo. Coffee Talk je dostupan za PC, Switch, PS4 i Xbox One, a na sve četiri platforme prodaje se za 10,79 eura (trenutno malo manje radi promocije). Sve druge detalje možete proučiti ovdje.

Sljedeća na redu je platformer koji igrate unutar prometnih znakova imena The Pedestrian. Sama premisa je prilično zanimljiva i igra izgleda odlično, a razvojni tim Skookum Arts poziva vas da uđete u dinamičan 3D svijet sa zagonetkama koje će upogoniti mozak. Cilj je razmjestiti i ponovno spojiti znakove kako biste mogli istražiti i zatim izaći iz svakog novog područja. Igra je trenutno dostupna samo za PC i također ima besplatan demo. Kupovinu možete odraditi na Valveovom servisu po promotivnoj cijeni od 15,11 eura, dok ćete informacije o demo verziji i svemu ostalome pronaći na ovim stranicama.

Iza imena Ministry of Broadcast krije se još jedan platformer, ali ovaj je dosta drugačiji. Tim zaslužan za ovu igru pripremio je „platformer s naglaskom na priči i kinematografiji koji spaja Orwellov 1984 s modernim Reality showovima“. Glavni lik u igri odlučio je sudjelovati u emisiji „The Wall Show“ zato što želi opet vidjeti svoju obitelj, a kako bi to napravio mora pobijediti. Naravno, situacija nije nimalo jednostavna, a kroz gameplay inspiriran igrama kao što su originalni Prince of Persia i Oddworld: Abe's Exodus saznat ćete što tu točno ne valja. Ako ste zainteresirani, Ministry of Broadcast možete nabaviti za PC i Switch po cijeni od 11,24 eura, a ako želite više informacija, zaputite se na službene stranice.

Posljednja igra koju smo izdvojili zove se Elderborn. Tim Hyperstrange svoju igru opisuje kao „Metal AF* Slasher“ uz napomenu da kratica nije ono što mislimo, već „Action Fantasy“. Uz to nam kažu da možemo očekivati brutalnu borbu prsa o prsa s pogledom iz prvog lica i sustav napretka koji su preuzeli iz RPG-ova i souls-like igara (one za koje je zaslužan FromSoftware i koje već par godina imaju svoj podžanr). Svi oni koji odluče uskočiti u ovaj svijet moći će isprobati i svladati 11 oružja, istražiti zanimljiv svijet, boriti se protiv raznolikih neprijatelja i uživati u metal glazbi. Osim na Steamu, igru možete nabaviti na GOG-u za 10 eura, a razvojni tim iz Poljske priprema i verzije za konzole.

Farming Simulator 19 besplatan u Epic Games Storeu

Kao što smo već prošlog četvrtka znali, posljednja besplatna igra koju će Epic Games podijeliti u siječnju je Farming Simulator 19. Najnovija igra u ovom popularnom serijalu izašla je krajem studenog 2018. godine, da bi Giants Software prije malo manje od dva mjeseca pripremio posebnu verziju samo za Switch. Ipak, ako ste zainteresirani za virtualni farmerski život na PC-u, trenutno ga možete besplatno dodati u svoju kolekciju u spomenutoj trgovini.

Farming Simulator 19 je prvi u serijalu za kojeg je razvojni tim pripremio i esports ligu, pa ako vas zanima više o tome, informacije ćete pronaći na službenim stranicama. Što se novih ponuda u Epicovoj trgovini tiče, saznali smo da će idućeg četvrtka podijeliti tri igre i to digitalne verzije igara na ploči - Ticket to Ride, Carcassonne i Pandemic. Kada dođe do smjene podsjetit ćemo vas i obavijestiti koja će biti nova ponuda.