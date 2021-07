Olimpijka osvojila zlato noseći medaljon iz Witchera

Witcher je uz odličnu trilogiju igara i nedavnu adaptaciju u televizijski serijal postao planetarno popularan, a njegovom šarmu očito nije odoljela ni mlada ruska sportašica Vitalina Batsarashkina. Spomenuta je, naime, na Olimpisjkim igrama u Tokiju tijekom vikenda osvojila zlatnu medalju u disciplini 10 metara zračnim pištoljem uz lančić na kojem je visio medaljon iz Witchera. Konkretno, riječ je o simbolu School of the Cat, jedne od rijetkih škola koja prihvaća djevojke i ljude koji nisu čistokrvni, a u istoj je vradžbine učila i svima draga Ciri. Za Batsarashkinovu nismo sigurni je li ju pohodila i kakve je čini bacila, no činjenica jest da je porazila konkurenciju i odnosi kući olimpijsko zlato.

Zanimljivost je kako ovo nije prvi put da Vitalina Batsarashkina javno ističe svoju ljubav prema Witcheru. Na Olimpijskim igrama u Rio de Janeirou je također nosila medaljon (i ne samo njega), taj put School of the Wolf, no isti očito nije toliko moćan obzirom da je u finalu osvojila "samo" srebro.

Dakako, nakon svježeg zlata su i fotografije s tog događaja ponovo počele kružiti Internetom, u početku zbog opuštenog stava prilikom gađanja, sve dok gamerima nije upao u oko medaljon, a njena predanost Witcheru nije promakla ni ekipi CD Projekt RED-a čijim se čestitkama pridružujemo.