Olimpijske igre su tu, no za njih najavljivani leteći taksiji – nisu

Još od 2021. godine medijskim se prostorom provlači priča kako će tijekom Olimpijskih igara u Parizu sportašima i VIP uzvanicima na raspolaganju biti prijevoz letećim taksijima. Tu je najavu plasirao njemački startup Volocopter, najavio i izgradnju zračne baze u blizini Pariza i sve je još donedavno izgledalo kao da će se vizija i ostvariti. Uz spektakularne prizore sa sportskih borilišta iz Pariza, koje gledamo ovih dana, trebali smo gledati i poneku vožnju Volocopterovim eVTOL letjelicama VoloCity, razvijanima i testiranima upravo s ciljem premijere tijekom Olimpijskih igara.

Nisu certificirani na vrijeme

No, Igre traju već gotovo dva tjedna, ovoga će vikenda biti i zatvorene, a nitko nije vidio da bi se sportaši ili uzvanici vozili letećim električnim multikopterima. Iz Volocoptera za sve krive zakašnjelu certifikaciju svojih letjelica, točnije njihovih motora. Navodno su rokovi probijeni tek za koji tjedan, pa iz tog razloga oni nisu bili službeni zračni prijevoznik sportaša proteklih dana.

Ipak, njemački startup obilježio je događaj, koji je trebao biti daleko značajniji, jednim pokusnim letom. Iz zračne luke Saint-Cyr-l'Ecole, tzv. vertiporta u okolici Pariza namijenjenoga za eVTOL letjelice, letjelica je bila poletjela s posadom, odradila demo let i time službeno uvela projekt letećih taksija u fazu operativne provjere prije početka komercijalnog rada.

Obavljeni su ključni manevri tijekom leta, prilaz do i od vertiporta, testirano je upravljanje na zemlji, komunikacija s kontrolom zračnog prometa te punjenje baterije. Nakon tri godine razvoja, ovaj korak je bitan i za dobivanje svih potrebnih regulatornih dozvola prije komercijalizacije usluga, ali je – za Olimpijske igre – ipak stigao prekasno.

Još jedan pokusni let najavljen je za nedjelju, posljednji dan Olimpijskih igara, no takav je razvoj događaja sigurno veliko razočaranje svima, koji su vjerovali u Volocopter, a pogotovo onima koji su u taj startup dosad uložili oko 750 milijuna eura. Prema nekim procjenama, trebat će im još barem 20 do 30 milijuna eura za provođenje planiranih demo letova oko Pariza u naredne dvije godine, ali i 200 do čak 300 milijuna eura kapitala žele li zaista svoje letjelice ponuditi na tržištu i postati pravi pružatelj usluga letećih taksija.