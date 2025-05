Originalni Gears of War dobiva remaster, a stiže i na PlayStation

Gears of War: Reloaded moći će se igrati na aktualnim Xbox konzolama, PC-ju i PlayStationu 5. Neki će ga dobiti besplatno, dok će ostali morati dati 40 eura

Microsoft je najavio Gears of War: Reloaded, remaster originalne igre iz 2006. koji izlazi 26. kolovoza. Osim što će se moći igrati na Xboxu Seriesu X i S i PC-ju, novost je da će ga moći zaigrati i igrači na PlayStationu 5.

„Gears of War: Reloaded je proslava jedne od najpoznatijih franšiza u svijetu gaminga. Uz 4K rezoluciju, podršku za 120 FPS-a i vrhunsko multiplayer iskustvo s cross-progresijom i cross-playom na svim platformama, ovo je definitivni način da doživite igru koja je sve započela“, navodi Microsoft u svom blogu.

Foto: Microsoft

Igra će sadržavati sav sadržaj iz Gears of War: Ultimate Editiona, a igrači će odmah imati pristup svim DLC-ovima bez dodatne naknade, uključujući bonus kampanje, sve multiplayer mape i modove te cijeli popis klasičnih likova i kozmetike koja se otključava kroz napredovanje tijekom igranja.

Uz to, Gears of War: Reloaded imati i kooperativnu kampanju za dva igrača i multiplayer za osam igrača, a treba napomenuti da će igru dobiti besplatno svi oni koji su prije Microsoftove najave posjedovali Gears of War: Ultimate Edition. Za sve ostale, igra će koštati 40 eura.