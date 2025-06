Otkriven datum izlaska Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Editiona

Ako se ubrajate u ljubitelje dobrih, starih CRPG-ova, onda za vas imamo odlične vijesti. Nakon Baldur's Gateova, Icewind Daleova, Planescape: Tormenta, prvog Neverwinter Nightsa i inih klasika, čast da bude remasteriran napokon je dopala i Neverwinter Nights 2.

Naime, ekipa iz Aspyr Medije, developera i izdavača zaslužnog za iOS portove Star Wars: KOTOR-a i Star Wars: KOTOR-a II, nedavno je obznanila da ćemo Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition moći zaigrati u vrlo bliskoj budućnosti. Točnije, već 15. srpnja, a kada bi se dotični trebao sručiti na PC (Steam i GOG), PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

Uz glavnu kampanju, remaster će također sadržavati sve ekspanzije (Mask of the Betrayer, Storm of Zehir i Mysteries of Westgate) te hrpu poboljšanja, uključujući oku ugodnije vizuale, funkcionalniju kameru, dorađeni UI i podršku za Steam Workshop, odnosno Steam Deck.

Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition bit će moguće kupiti bilo zasebno (28,99 €, Steam), bilo u paketu s Neverwinter Nights: Enhanced Editionom (43,64 €, Steam), a svi oni koje zanima, netom objavljeni foršpan mogu škicnuti ovdje.