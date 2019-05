Otkrivene lipanjske besplatne igre za PS Plus pretplatnike

Borderlands: The Handsome Collection i Sonic Mania su nove igre koje će pretplatnici Sonyjevog servisa PS Plus moći preuzeti od 4. lipnja

Kako smo navikli krajem svakog mjeseca, Sony je najavio nove igre koje će članovi PS Plusa moći preuzeti prvog utorka u idućem mjesecu. Nakon neobičnih i odličnih What Remains of Edith Finch i Overcookeda, igrači će u svoje kolekcije moći uvrstiti Borderlands: The Handsome Collection i Sonic Mania. Kao i sa svim sličnim ponudama do sada, spomenute će biti moguće prisvojiti zauvijek uz napomenu da ih je moguće igrati dokle god igrači imaju aktivnu pretplatu na PS Plus.

Obzirom na nedavno najavljeni Borderlands 3 koji stiže za par mjeseci, Borderlands: The Handsome Collection će nas odvesti u svijet ovog blještavog looter-shooter serijala koji nas zabavlja već godinama. Borderlands: The Handsome Collection donosi Borderlands 2 i Borderlands: The Pre-Sequel zajedno sa svim DLC-ovima koji su objavljeni za spomenute, kao i poboljšani lokalni multiplayer i nedavno nadograđenu grafičku komponentu, a ukoliko ste igrali bilo koji od ova dva naslova na PlayStationu 3, napredak možete prenijeti i u verzije za PS4.

Sonic Mania je pak objavljen prije dvije godine u svrhu 25. obljetnice serijala Sonic the Hedgehog, te nas na neki način vraća u doba izvornih platformera. U ovom izdanju će se Sonic, Tails i Knuckles suočiti sa starim protivnikom Dr. Eggmanom kroz niz novih zona, kao i prepoznatljivih starih nivoa koji su nadograđeni prema suvremenim standardima. Ljubitelji takvih igara će nesumnjivo uživati u obilju sadržaja koji im se uz omiljene junake nude, kao i u kompetitivnom i kooperativnom multiplayeru za dva igrača.

Borderlands: The Handsome Collection i Sonic Mania će postati dostupni 4. lipnja, a do tada još uvijek nije kasno da u svoje kolekcije uvrstite ovomjesečne poklone, What Remains of Edith Finch i Overcooked.