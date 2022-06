Otkriveni (neki) detalji Call of Dutya: Modern Warfare II, ponovo dolazi i na Steam

Kao što smo i najavili, Activision je jučer otkrio neke detalje ovogodišnjeg Call of Dutya koji je direktan nastavak reboota serijala, Modern Warfarea iz 2019. godine

Prije dva tjedna je Activision objavio teaser s datumom izlaska Call of Dutya: Modern Warfare II o čemu smo pisali, a u istom je na jednom od lučkih kontejnera sprejom bila ispisana kratica koja je sugerirala datum 8. lipanj, zbog čega smo (ispravno) pretpostavili da će tada biti otkriveni dodatni detalji.

Isti su se jučer pojavili u vidu službenog bloga, makar moramo primijetiti da developeri nisu bili previše rječiti, pa smo tako doznali da je ovogodišnje izdanje, iako nosi isti naziv, potpuno različito od onog iz 2009., te kao direktan nastavak reboota franšize od prije tri godine, donosi novu kampanju za Task Force 141 s poznatim bojovnicima kao što su John Price i Simon "Ghost" Riley, ali i nekim pridošlicama.

Misije bi nas trebale odvesti u razna područja Europe, Azije i obje Amerike, a u istima ćemo se iskrcavati na obale što uključuje podvodnu borbu, iskakati padobranima iznad protivničkih utvrda, kao i obavljati zadatke u kojima nas protivnik neće smjeti otkriti.

Nakon kampanje, autori predlažu igranje Special Opsa, kooperativnog moda koji je navodno prerađen od temelja i u njemu je suradnja među igračima "najjače oružje", barem tako tvrde, kao i klasičnog multiplayera s gomilom sadržaja koji će u njega biti ukrcani naknadno.

Ovo izvješće nije prošlo bez spominjanja Warzonea, točnije verzije 2.0 koja će biti igriva nedugo nakon izlaska Modern Warfarea II. Nije nikakva tajna da je postojeći Warzone podbacio, poglavito zbog mase varalica kojih se Activision nikako nije mogao riješiti, pa su od igranja istog odustali i brojni poznati streameri.

Za zaštitu će biti korišten Ricochet sustav, a glede sadržaja autori kažu da su pomno slušali povratne informacije zajednice, te da će ga isporučiti s novim mogućnostima, tehnologijom i mehanikama igrivosti zajedno s novim sustavom napretka i inventara.

Ono što nas raduje je podatak da će nakon godina ekskluzivne vezanosti za Battle.net, Call of Duty: Modern Warfare II biti dobavljiv i igriv putem Steama, no viša cijena nas nimalo ne veseli. Dapače, nije nimalo pohvalno da će upravo ovaj naslov biti prva veća igra koja će se u osnovnom obliku nuditi za 70 eura.

Istina, istu cijenu imaju i Sonyjeve ekskluzive za PS5, kao i posljednji Call of Duty na istoj konzoli, no ovo će biti prva igra za PC za koju valja skinuti gaće. Prije par godina, hitovi za PC su se prodavali za prihvatljivih 50 dolara, pa su na konzolama skočili na 60, da bi vrlo brzo došlo do korekcije cijena, što se očito ponovo događa.