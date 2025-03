Originalna mapa Verdansk se uskoro vraća u Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone uskoro slavi peti rođendan, a kao poseban poklon igračima, Activision je pripremio veliko iznenađenje. Spomenuti FPS predstavljen je s mapom Verdansk, koja je nakon samo godinu dana zamijenjena mapom Caldera. Premda su mnogi igrači smatrali da je Verdansk daleko kvalitetnija za ovu igru, Activision se pravio gluh i slijep na njihove zahtjeve za njezin povratak.

Jesu li čekali petu obljetnicu ili iz nekog drugog razloga donijeli ovu odluku, nije poznato, no činjenica je da se već 3. travnja Verdansk vraća zajedno s velikom nadogradnjom. To je izazvalo oduševljenje među igračima i komentare da će se vratiti igri nakon što se obećano ostvari. No, tu su i kritike koje developeri ne žele čuti, ali su prisutne od samog početka. Povratak Verdanska je svakako pohvalan, no kao i većina igrača koji opetovano izražavaju svoje nezadovoljstvo, smatramo da bi svi bili sretniji najavom poboljšanog Ricocheta.

Riječ je o sustavu koji je najavljivan uz veliku pompu i trebao je riješiti problem varanja u igri, ali nikada ga nije iskorijenio. Nažalost, prema svemu sudeći, broj varalica veći je nego ikad prije, a njihova smjelost u nastojanjima da drugima pokvare zabavu i dalje raste. Zbog toga mnogi igrači koji igraju pošteno na kraju odustaju od daljnjeg igranja.