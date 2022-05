Activision je na unikatni način otkrio datum izlaska Call of Dutya: Modern Warfare II

Koliko će se Activision isprsiti za marketinšku kampanju novog Call of Dutya vjerojatno nećemo nikad doznati, no počeli su prilično žestoko. Naime, iako je svježi video tek teaser, za potrebe snimanja istog je unajmljen tanker na čijoj se palubi iz zraka moga razaznati lik Simona "Ghosta" Rileya, jednog od omiljenih likova podserijala Modern Warfare.

Nakon što je tanker uplovio u luku Long Beach, dronom su otkriveni i drugi članovi Task Forcea 141, konkretno John Price, "Soap" MacTavish, Kyle "Gaz" Garrick, te Alejandro Vargas. Time je Call of Duty: Modern Warfare II i službeno otkriven, kao i njegov datum izlaska koji je zakazan za 28. listopad.

U videu je uočljiv još jedan datum, 6. lipanj, kada je izgledno da ćemo doznati i dodatne detalje o ovom rebootu i direktnom nasljedniku Call of Dutya: Modern Warfare iz 2019. koji je prema riječima Activisiona ujedno i najuspješnije izdanje ovog dugovječnog serijala.

Dakako, na njemu radi ekipa Infinity Warda, a ove godine bismo trebali zaigrati i novu verziju besplatnog battle royale FPS-a Call of Duty Warzone čiji je prethodnik objavljen u ožujku 2020. i u međuvremenu ga je razvojni tim Raven Software nadogradio brojnim novim sadržajima, uključujući i one iz Call of Dutya: Black Ops: Cold War, te Call of Dutya: Vanguard.