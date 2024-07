Otkriveni novi detalji o „Far Cryu 7”

Premda Far Cry 7 još uvijek nije službeno najavljen, javna je tajna da ćemo ga najvjerojatnije moći zaigrati u jesen 2025. godine. Baš kao i to da se njegove izrade latio Ubisoft Montréal, tj. da će biti pogonjen Snowdrop engineom (Tom Clancy's The Division, South Park: The Fractured but Whole, Avatar: Frontiers of Pandora).

Međutim, s obzirom na to da Ubisoft očito i dalje muku muči s krticama, prije nekoliko dana procurili su i prvi detalji navodno nelinearne priče nadolazećeg izdanka ove popularne pucačine.

Naime, ako je vjerovati najnovijim šuškanjima u Dalekom Plaču 7 sve bi se trebalo vrtjeti oko otmice članova protagonistove bogate obitelji od strane misteriozne zavjereničke skupine „Sons of Truth”. Zlodjela kojem ćemo morati stati na kraj u najkraćem mogućem roku jer bi za spašavanje navedene porodice trebali imati 72 in-game sata, odnosno tek 24 „normalna”.

Srećom, uz obilje vatrenog i hladnog oružja, na raspolaganju bi nam također trebala biti i nova igraća mehanika (pretpostavimo) žustrog ispitivanja NPC-jeva, a pomoću koje ćemo otkrivati na kojim su to točno lokacijama zatočeni protagonistovi najmiliji.

Konačno, nepoznati insider portalu Insider Gaming ekskluzivno je otkrio i to da setting Far Crya 7 neće činiti fikcionalni dalekoazijski otočić Kisman, a kako se dosad šuškalo. Nažalost, bilo kakve dodatne informacije vezano za setting dotični je ipak odlučio ljubomorno zadržati za sebe. Naravno, pod uvjetom da ih uopće i posjeduje...