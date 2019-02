Overkill's The Walking Dead povučen iz prodaje, otkazana konzolaška verzija

Već neko vrijeme Starbreeze ne zna što bi napravio s pucačinom u stilu Left 4 Deada smještenoj u post-apokaliptičnom svijetu Roberta Kirkmana, pa im je s odlukom pomogao vlasnik IP-a. Skybound Entertainment, kojeg je osnovao Kirkman, raskinuo je ugovor sa švedskim izdavačem koji je od izlaska Overkill's The Walking Dead u velikim problemima, a to znači da igru više nije moguće kupiti na Steamu.

Nakon što je igra prilično podbacila kada je izašla početkom studenog prošle godine Starbreeze je pokušao s nekoliko zakrpi popraviti iskustvo, ali to nije bilo dovoljno. Nedugo nakon toga je kompanija zapala u financijske probleme, da bi nedavno i konzolaška verzija, koja je bila u planu za ovu godinu, bila odgođena na neodređeno vrijeme. Najnoviji problemi za izdavača stigli su odlukom Skybounda, čime prestaje sav rad na igri i otkazane su verzije za PS4 i Xbox One.

"Poništili smo ugovor sa Starbreeze Studios i stopiramo sve radove na Overkill's The Walking Dead. Naši tvorci i njihove priče nalaze se u srcu Skybounda i od 2014. godine smo naporno radili kako bismo proširili svijet The Walking Deada kroz izuzetno kooperativno akcijsko FPS iskustvo. Dali smo sve od sebe da u suradnji sa Starbreezeom riješimo sve probleme koje smo u igri vidjeli, da bismo na kraju zaključili da Overkill's The Walking Dead ne zadovoljava naše standarde i nema kvalitetu koja nam je obećana. Duboko se ispričavamo našim fanovima i dijelimo njihovo razočaranje igrom. I dalje želimo ljubiteljima naših proizvoda nuditi najbolje moguće sadržaje i nastavit ćemo tražiti alternativne opcije za IP u svijetu igara", stoji u izjavi Skybounda.

Starbreeze je u međuvremenu morao ukloniti igru sa Steama, što znači da oni koji su kupili igru vrlo vjerojatno neće vidjeti ostatak planiranog sadržaja. Izdavač je u svojoj izjavi napisao da se nada da će uspjeti pronaći rješenje s kojim će obje strane biti zadovoljne i da će moći završiti barem drugu sezonu (izašle su tri epizode od planiranih devet), a hoće li im Skybound to dopustiti i opet vratiti igru prodaju zasad nije poznato.

Iako je igra uklonjena sa Steama, forumi na Valveovom servisu još uvijek su aktivni, a igrači su pokrenuli teme u kojima traže povrat novaca ili pozivaju na prilično popularnu metodu "review bombinga" drugih Overkillovih igara, dok neki dijele svoje ideje o tome zašto igra nije bolje prošla i što bi trebalo popraviti. Overkill's The Walking Dead je dugo godina bio u razvoju i koji je bio problematičan, a trenutna situacija loša je za sve strane. Nadamo se da će završetak ove priče biti pozitivan, ali s obzirom na nedavna događanja u igraćoj industriji (otpuštanja, restrukturiranja, financijski problemi) nećemo biti previše optimistični.