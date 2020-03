Ovog vikenda srušen rekord za broj igrača koji su istovremeno bili online na Steamu i ostale novosti

Danas je trebao započeti GDC, konferencija na kojoj razne kompanije otkrivaju detalje o svojim projektima, što hardveru, što softveru, ali je ona, kao i brojna druga događanja, otkazana radi koronavirusa. Microsoft svejedno nije htio propustiti priliku za podijeliti detalje o Xbox Series X, pa su to napravili kada je u Kaliforniji bilo 5 sati. Osim njih, par drugih kompanija podijelilo je novosti, saznali smo da radi pandemije raste broj aktivnih igrača na Steamu i kritičari su imali samo riječi hvale za Animal Crossing New Horizons.

Capcom objavio kada će demo za Resident Evil 3 postati dostupan

Kao što su mnogi očekivali, zato što je istu stvar Capcom napravio prošle godine, Resident Evil 3 Remake će prije izlaska dobiti demo verziju. Sada je stigla službena potvrda u kojoj je izdavač poručio da će fanovi od četvrtka na PC-u, PlayStation 4 i Xboxu One sami moći vidjeti kako ovaj survival horor izgleda.

Raccoon City Demo će vam dati priliku da vidite kako izgledaju Jill Valentine, Carlos Oliveira i ekipa Umbrella Biohazard Countermeasure Servicea dvadeset godina nakon izlaska originala. Osim što Jill mora spašavati civile, mora preživjeti napade neumornog Nemesisa čiji je jedini zadatak ubiti glavnu junakinju. Kao i za demo koji je dobio Resident Evil 2 Remake, svi oni koji ga dovrše moći će pogledati dosad neobjavljeni filmić. Demo ćete za Xbox One moći preuzeti 19. ožujka u 5 sati po našem vremenu, dok će PC i PS4 verzije postati dostupne u 18 sati.

Osim ovog, Capcom je najavio otvoreni beta test za Resident Evil Resistance, asimetrično multiplayer iskustvo koje će izaći istog dana kada i RE3 Remake. Otvorena beta će ponuditi jednog od četiri Masterminda čiji je zadatak zagorčavati ostatku igrača život, a preostala četiri igrača preuzimaju uloge civila, odnosno Survivora, od kojih svaki ima jedinstvenu vještinu koja će pomoći pri bijegu. Beta test će se održati između 27. ožujka i 3. travnja, kada će konačna verzija, kao i sam Remake, postati dostupni.

Resident Evil 3 Remake možete na sve tri platforme nabaviti već sada, a ako vam trebaju poveznice ili više detalja o tome kako je Capcom točno zamislio još jedno uljepšavanje mnogima drage survival horor igre pronaći ćete ih na službenim stranicama.

Prvi veliki dodatak za Control izlazi krajem mjeseca

Uz Death Stranding, najnovija igra Remedy Entertainmenta je pokupila najviše nagrada u brojnim kategorijama za 2019. godinu. Control je akcijska igra s pogledom iz trećeg lica u kojoj igrači ulaze u cipele Jesse Faden koja je nekako pronašla ulaz u misteriozni i paranormalni Oldest House. Veoma brzo ona preuzima ulogu Directora i polagano otkriva čime se to točno Bureau bavi. Control je dobio pohvale za gotovo sve aspekte igre – izgled, borba, priča, atmosfera, gluma, glazba, režija – a nakon što je tim svijet proširio besplatnim dodacima, na red je došla prva ekspanzija.

The Foundation će se pozabaviti poviješću ove zgrade u kojoj je Monolith sada oštećen i zbog toga je Astral Plane počeo curiti u našu stvarnost. Jesse mora pronaći neki način za spriječiti širenje tog fenomena, a ako joj to ne pođe za rukom nestat će cijeli Oldest House i Bureau s njim.

Oni koji su nabavili Digital Deluxe verziju za PS4 automatski će dobiti The Foundation čim izađe 26. ožujka, dok će oni koji imaju običnu verziju za Sonyjevu konzolu ili onu na Epicu će za 25 eura moći nabaviti Season Pass koji uključuje The Foundation i drugu ekspanziju imena AWE koja će izaći na ljeto. Oni koji su nabavili Control za Xbox One će za prvu ekspanziju morati pričekati 25. lipanj. Ako imate dodatna pitanja vezana uz Control, odgovore možete potražiti na ovim stranicama.

Ovog vikenda srušen rekord za broj igrača koji su istovremeno bili online na Steamu

Zbog toga što sve više ljudi radi od doma, prakticiraju "socijalno distanciranje" i nalaze se u karantenama, imaju više vremena za provoditi u igrama i izgleda na Steamu. Grupa koja je osnovala SteamDB, bazu podataka koja prati sve živo i neživo vezano uz Valveov servis, objavila je da je u jednom trenutku istovremeno online bilo više od 20 milijuna igrača, točnije 20.313.351. Ovime je postavljen novi rekord, kao što je postavljen i onaj za broj igrača koji je u tom trenutku igrao nešto - takvih igrača bilo je 6,2 milijuna.

Početkom veljače srušena su dva prijašnja rekorda - prvi koji je trajao od sredine siječnja 2018. godine i koji je srušen 2. veljače kada 18,8 milijuna igrača bilo online, a taj novi srušen je samo tjedan dana nakon toga, 9. veljače, kada je bilo ulogirano nešto više od 19,1 milijuna igrača koji su usput srušili i rekord za broj igrača koji istovremeno uživaju u Counter-Strike: Global Offensiveu. Sigurni smo da će uvođenjem novih restriktivnih mjera zbog pandemije ta brojka još rasti, a barem je dobro da ljudi pronalaze zabavu i načine za distrakciju u ovakvim trenucima.

Recenzije za Animal Crossing: New Horizons su izvrsne

Osim što ovog petka izlazi Doom Eternal, druga velika igra izlazi za Switch i radi se o novom nastavku u dugovječnom serijalu Animal Crossing. Ova opuštajuća igra, koju se opisuje kao društvenu simulaciju, bit će još jedna dobrodošla distrakcija u svijetu kojeg polagano sve više hvata panika oko pandemije, a kritičari koji su dobili priliku zaigrati konačnu verziju i objaviti svoje dojmove izuzetno su zadovoljni ovime što je Nintendo pripremio.

Peti nastavak u serijalu koji je započeo 2001. godine zove se New Horizons i kao što mu ime kaže, krećete na potpuno novu lokaciju, točnije izolirani otok, na kojem ćete započeti svoj novi virtualni život. Nakon što ste kupili aranžman za godišnji odmor od mnogima dragog, nekima mrskog, ali svima poznatog rakuna Toma Nooka, napravit ćete svojeg lika i raditi što god želite.

Osim što svoj raj na zemlji možete raditi i u njemu uživati u samoći, New Horizons ima podršku za lokalni i online kooperativni mod za četiri, odnosno osam igrača koji istovremeno mogu boraviti na otoku. Veliku većinu detalja o svim aspektima igre je Nintendo prenio u Direct prezentaciji koju smo stavili malo iznad, a ako ste se veselili igri i htjeli nešto za pobjeći od teških vijesti koje nas svaki dan dočekuju, kritičari kažu da se radi o najboljoj igri u serijalu u koju mogu svi uskočiti. Trenutna prosječna ocjena je 92/100, a za nastanjivanje i ukrašavanje svojeg otoka iz snova morate pričekati još četiri dana, do petka 20. ožujka. Sve ostale informacije nalaze se na službenim stranicama.

GOG pokrenuo proljetnu rasprodaju

Ako ste više raspoloženi za stare igre ili neke novije naslove koje ste propustili, na GOG-u se od danas, pa do kraja mjeseca održava rasprodaja u kojoj ćete naći nešto iz obje kategorije po sniženim cijenama, ovog puta uz posebnu poruku:

„Iako sunce sja i unatoč tome što je cvijeće već počelo cvasti tamo gdje živite, trenutno svi razmišljaju o zdravlju i sigurnosti. Zatvaranje škura i igranje igara može biti jedan od načina na koje se možete opustiti i uz koje će vam vrijeme brže proći dok ste doma. GOG.com je ovdje da vam pomogne odabrati novu veliku avanturu uz poseban giveaway, preporuke i veliki Spring Sale.“

Kao i uvijek, GOG nudi nešto besplatno, a ovog puta je to The Witcher Goodies Collection koji uključuje umjetnost, knjige, glazbu, kako je CD Projekt stvarao taj serijal i brojne druge dodatke. Za preuzimanje vam treba GOG korisnički račun i imate vremena do srijede, 18. ožujka u 15 sati za to napraviti.

Što se samih ponuda i popusta tiče, izdvojit ćemo sljedeće: XCOM 2 za 12,49 eura, Dishonored: Complete Collection za 27,99 eura, Disco Elysium za 31,99 eura, GreedFall za 33,49 eura, Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition za 22,49 eura, The Witcher 3: Wild Hunt GOTY za 13,29 eura, Wolfenstein: The Two Pack za 14,99 eura i Styx: Shards of Darkness za 7,99 eura.

Ostatak ponude pogledajte sami, budući da se na popustu našlo više od 2500 igara u raznim kolekcijama i s mogućnošću slaganja paketa raznih izdavača. Spring Sale u trgovini koja nudi sve igre bez DRM zaštite traje do 30. ožujka, pa imate dosta vremena za odabrati ono što vas zanima.