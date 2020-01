Panzer Corps 2 stiže u ožujku, nakon devet godina razvoja

Ekipa Slitherinea je novom objavom konačno otkrila datum izlaska Panzer Corpsa 2 od kojeg nas dijeli manje do dva mjeseca

Izdavačka kuća Slitherine je novim službenim priopćenjem otkrila kako 19. ožujka u prodaju kreće Panzer Corps 2. Nasljednik iznimno uspješne potezne strategije iz 2011. godine koja je naknadno dobila gomilu dodataka je izvorno najavljen u ožujku 2017. i trebao je biti dovršen već naredne godine, no očito nije sve teklo kako se ekipa Flashback Gamesa nadala. Što je uzrok toliko velike odgode nije poznato, no činjenica jest da je na izradu utučeno devet godina i da su očekivanja velika. Prema priopćenju, prvi nastavak je prodan u preko milijun primjeraka i osvojio je nekolicinu nagrada, poglavito zbog modernih elemenata implementiranih u klasičnu igrivosti koju je zacrtao legendarni Panzer General, no vrijeme je da se krene u novu dimenziju.

Pri tome autori poglavito misle na Unreal Engine 4 koji pogoni Panzer Corps 2, zajedno s petstotinjak 3D modela jedinica, masom detalja na mapama, glatkim animacijama i intuitivnim korisničkim sučeljem. Kako kažu developeri, Panzer Corps 2 je u prvom redu zamišljen kao igra čiji su korijeni čvrsto vezani uz prepoznatljivu igrivost, dok je vizualno prilagođena privlačenju suvremene publike. Od glavnih značajki se uz vidno poboljšanu grafiku ističu 61. scenarij, misije smještene u alternativnu prošlost poput invazije na SAD, podrška za 4K razlučivost, nasumično kreiranje mapa za skirmish način igranja, stotine kamuflažnih uzoraka i tako redom. Osim na stranicama samih izdavača, Panzer Corps 2 će biti moguće nabaviti na svim važnijim servisima poput Steama, a u nastavku donosimo promotivni video kojim je ova objava popraćena.