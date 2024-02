PlayStation 5 i Nintendo Switch dobivaju četiri ekskluzivne igre s Xboxa

Nakon dugo nagađanja, konačno je i službeno. Microsoft donosi neke igre ekskluzivne za Xbox na PlayStation 5 i Nintendo Switch. Radi se o dijelu promjene strategije Microsoftovog poslovanja s igrama, kako bi se one proširile i izvan njihovih konzola.

„Donijeli smo odluku da ćemo četiri igre staviti i na druge konzole“, otkrio je ovoga tjedna izvršni direktor Microsoft Gaminga, Phil Spencer, ali nije htio reći o kojim je točno naslovima riječ. Rekao je samo da su dvije takozvane „igre koje pokreće zajednica“ (community driven games), a druge dvije su manji naslovi.

No, izvori dobro upoznati sa situacijom, otkrili su novinaru The Vergea koje će to igre biti. Na PlayStationu i Switchu prvo će se moći zaigrati Hi-Fi Rush i Pentiment, a zatim Sea of Thieves i Grounded. Iako se prvotno smatralo da će na konkurentske konzole stići i Starfield te Indiana Jones and the Great Circle, čini se da to nije slučaj, barem za sada.

Unatoč tome, Spencer je rekao da Microsoft neće odustati od stvaranja ekskluzivnih igara za Xbox, ali tvrdi da će toga u sljedeće desetljeće biti sve manje, ne samo kod njih, već i kod ostalih proizvođača u industriji.

„Imam temeljno uvjerenje da će tijekom sljedećih pet ili 10 godina, ekskluzivne igre, odnosno one koje su napravljene samo za jedan komad hardvera, biti sve manji i manji dio industrije igara“, zaključuje Spencer.