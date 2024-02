Sve više naznaka da bi se donedavne Xbox ekskluzive mogle pojaviti i na PlayStationu

Prije par godina Sony je napravio iznenađujući potez najavivši prebacivanje svojih ekskluzivnih naslova na PC što je, kako dobro znamo, prošlo bolje od najoptimističnijih očekivanja. Sve prebačene igre su mahom dobile pozitivne kritike struke i igrača, izuzev lošeg inicijalnog izdanja PC inačice The Last of Us Part I, a premda i dalje nema informacija da bi ih Sony mogao preraditi i za Xbox, možda će ih potez Microsofta nagnati i na taj korak.

Naime, prošli tjedan je stigla vijest, doduše nepotvrđena od strane Microsofta, o neupitnom izlasku nedavno objavljenog Hi-Fi Rusha na Nintendo Switchu i PlayStationu 5. Microsoft je već ranije objavio nekolicinu svojih naslova za Switch, pa taj dio ne čudi, no izlazak Xbox i PC ekskluzive na PlayStationu je svakako veliko iznenađenje.

Naime, od kada se Microsoft sa svojim Xboxom uključio na tržište konzola, između Xboxa i PlayStation traje svojevrsna bitka za igrače u kojoj Playstation i dalje vodi, no Microsoft je odigrao prave karte zbog kojih postaje sve popularniji. U prvom redu, riječ je o promjeni stava prema igrama što je vidljivo u pomacima koje je napravio sa svojim servisom Game Pass, kao i dovođenju jakih imena poput Bethesde i Activision Blizzarda u svoj tabor.

Da stvar bude bolja, iz raznih izvora su pristigle vijesti o nekoliko drugih igara koje bi se mogle uskoro zavrtjeti na PlayStationu. Tako The Verge javlja da će uz mali vremenski odmak, na Sonyjevoj konzoli zaživjeti Indiana Jones and the Great Circle, XboxEra prenosi informacije kako će i veliki Starfield dobiti sličan tretman, baš kao i Sea of Thieves, što je prije par mjeseci bilo nemoguće zamisliti.

Znakovito je pak da se nakon ovih vijesti oglasio i Phil Spencer koji je jučer u svom tweetu objavio da jako dobro prate što se događa, te da će idućeg tjedna javno predstaviti svoj nadograđeni poslovni plan i viziju koju imaju glede budućnosti. Ukratko, za tjedan dana ćemo biti pametniji, no ako su glasine istinite, najveću dobit iz svega će izvući sami igrači što uopće ne bi bilo loše.