PlayStation ekskluziva Marvel's Spider-Man 2 stiže na PC već u siječnju

Marvel's Spider-Man 2 pojavio se na PlayStationu 5 u kolovozu prošle godine i nije tajna da nam se, kao i velikoj većini igrača, iznimno svidio. Prema novoj objavi pristigloj iz Sonyja, vlasnici PC-ja moći će ga zaigrati već 30. siječnja, kada će postati dostupan na Epic Games Storeu i Steamu.

S obzirom na to da smo dosad u prosjeku čekali otprilike dvije godine za prebacivanje PlayStation ekskluziva na PC, izuzev The Last of Us Part 1 remastera kojem je trebalo samo šest mjeseci (i svi znamo u kakvom se stanju pojavio), nadamo se da će i naredni slični projekti malo ubrzati.

Ubrzani izlazak za PC vjerojatno je posljedica velikog budžeta od preko 300 milijuna dolara, koliko je koštala izrada Spider-Mana 2, a prodajni rezultati trebaju opravdati taj iznos. Kao i u slučaju prvog poglavlja ovog serijala kojeg potpisuje talentirana ekipa Insomniaca, na PC verziji rade i Sonyjevi stručnjaci iz Nixxesa, koji su očito postali nezamjenjivi kada je riječ o projektima ove vrste.

Prema PlayStation Blogu, inačica za PC dolazi s dodatnim i unaprijeđenim opcijama vezanim uz grafičke postavke, a standardno izdanje već u startu sadržavat će sve nadogradnje koje su se naknadno pojavile za verziju za PlayStation 5, što uključuje 12 novih odijela, New Game+ način igranja, dodatne nivoe i tako redom. Skuplje Digital Deluxe izdanje igračima nudi još više kozmetičkih dodataka, kao i pet bonus sposobnosti koje je moguće dodijeliti likovima već pri pokretanju igre.

Marvel’s Spider-Man 2 nastavlja sagu o Peteru Parkeru i Milesu Moralesu, koji će se sukobiti s prepoznatljivim zlikovcima iz ovog svijeta, poput Kravena i Venoma. Dodatne detalje o ovoj novoj PlayStation 5 ekskluzivi, koja uskoro stiže na PC, potražite ovdje.