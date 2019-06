Pokrenuta velika ljetna rasprodaja na Steamu

Ranije glasine su se pokazale potpuno točne, te je jučer startao Steam Summer Sale koji će nam iz džepova izbiti posljednje kune. Kao i ranije, popusti uglavnom ovise o starosti i popularnosti igre, pa je primjerice Grand Theft Auto V moguće nabaviti po 50 posto sniženoj cijeni, odnosno 14,99 eura, dok je Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm, ovogodišnji dodatak za posljednje izdanje ovog popularnog strateškog serijala snižen za 25 posto.

Oba navedena naslova je nalaze na ljestvici najprodavanijih zajedno sa Total War: Three Kingdoms koji je snižen za 10 posto, The Witcher 3: Wild Hunt GOTY koji se nudi uz 70 posto popusta ili primjerice Borderlands: The Handsome Collection čija puna cijena iznosi 245,48 eura, no može biti vaš za samo 5,88 eura. Uglavnom, ne sumnjamo da će svatko pronaći nešto za sebe što mu je ranije zapelo za oko i čekao je baš ovu priliku.

Kao i svaka slična rasprodaja, i ova uz sebe veže posebne aktivnosti u vidu Steam Grand Prixa 2019 koji nam omogućava da se pridružimo jednom od pet timova i nadmećemo se protiv ostalih. Ispunjavanjem zadataka ili jednostavnom ostvarivanjem dostignuća iz vlastite kolekcije sakupljamo bodove za naš tim, a na kraju svakog dana iz tri najbolja tima se nasumično biraju igrači koji imaju priliku osvojiti igre s liste želja i uvrstiti ih u kolekcije.

Nije uopće važno koliko ste bodova osvojili, već samo da vaš tim nije na posljednjem ili pretposljednjem mjestu u ukupnom zbiru, te da osvojene tokene potrošite do 9. srpnja kada Steam Grand Prix 2019 zajedno s rasprodajom završava.